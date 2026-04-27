メッキの煌めきとエレガンスを融合したカスタムモデル

トヨタは2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良モデルを公開しました。2026年5月6日の発売を予定している最新モデルでは、ラインナップの刷新や内外装の意匠変更が行われています。

そんな「ノア」に向けて、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するモデリスタブランドから、さらなる気品と存在感を与えるカスタマイズモデルが設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが格上げされたトヨタ「ノア」です！ 画像で見る！

ノアは2001年11月に、乗り降りしやすいスライドドアと広く快適な室内空間を追求したコンパクトキャブワゴンとして誕生しました。日本の家族に寄り添うミニバンとして開発され、以来ファミリー層を中心に高い需要を誇るセグメントの主軸モデルとなっています。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目です。クルマの骨格となるプラットフォームにTNGAプラットフォーム（GA-C）を採用。ボディ骨格の最適化により開放感のある室内空間を創出するなど、優れたパッケージングと使い勝手の良さが一層深化されました。

現行モデルのボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mmです。

その後、2026年5月に発売される最新の一部改良では、カーボンニュートラルの実現に向けてハイブリッド車に一本化（ウェルキャブを除く）し、これに伴ってエアロデザインのS-Xグレードが設定されました。

外観ではプロジェクター式LEDヘッドランプの採用やフロントグリルのメッキ部位をボディ同色に変更するなど、ボディとの一体感を高める意匠変更が施されています。

内装では、シフトノブやウィンドウスイッチまわりにピアノブラック塗装が採用され（S-Xを除く）、手元の質感が高められました。

また、ボディカラーには新色の「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」が追加されています。

そんなノアをベースに、モデリスタが提案するのが「MODELLISTA AERO PARTS SET（エアロパーツセット）」です。

デザインコンセプトに「Brand new Elegance」を掲げ、ワイドに伸びたメッキ加飾を施すことで、精悍さの中にエレガンスを感じる個性的な表情が演出されています。

主要な装備となる「フロントスポイラー」は、センターにボディカラーの上向き面を通し、安定感のあるスタンスを強調。上部にはメッキ加飾をワイドに伸ばし、コの字造形と合わせることで個性的な表情を実現しています。

「サイドスカート」はフロントからリアへの流れをキレのある造形で繋ぎ、低重心なフォルムを演出。「リアスカート」は安定感のある台形のブラックアウトにより、踏ん張り感のある構えが創出されました。

さらに、迫力を高める「フロントグリルキット」は左右のL字加飾が上下3段で呼応し、メッキの煌めきを際立たせています。

他にも、先進的な表情を作る「シグネチャーイルミブレード」や、LEDを組み合わせた「イルミルーフスポイラー」など、多彩なアイテムがラインナップされています。

価格（消費税込、以下同）は、フロント、サイド、リアの3点をセットにした「エアロパーツセットA」が塗装済で22万円。

これにフロントグリルキット、シグネチャーイルミブレード、イルミルーフスポイラーを加えた6点セットの「エアロパーツセットB」が塗装済で45万4300円に設定されています。

また、単品ではフロントグリルキットが7万7000円、シグネチャーイルミブレードが6万3800円、イルミルーフスポイラーが塗装済で9万3500円です。

ベースとなるノアの車両本体価格は326万1500円から430万9800円となっています。最新の一部改良で基本性能を高めたノア。モデリスタの華やかな加飾を組み合わせることで、より満足度の高い一台に仕上げることが可能となっています。