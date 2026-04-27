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【大損】ほとんどの社長がこの商品を作っていません...大儲けするための戦略をお伝えします。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【大損】ほとんどの社長がこの商品を作っていません...大儲けするための戦略をお伝えします。」を公開した。動画では、1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔が、会社の利益を爆増させる「花形商品」の戦略について、具体的なフレームワークを交えて解説している。



市ノ澤はまず、花形商品を「この会社といえばこれ」と思い浮かぶメインとなる商品だと定義する。花形商品を作るメリットとして、市場で選ばれやすくなることや、ブランドが確立することで利益が残る金額で売れるようになると説明。一方で、「売れすぎるとパクられて終わる」「その商品に依存してしまう」といったデメリットも指摘し、「調子が良いときにこそ次の手を打っていかなければいけない」と警鐘を鳴らす。



さらに、最強の花形商品戦略として、「フロントエンド（集客商品）」と「バックエンド（利益商品）」の概念を紹介。エレベーターの保守メンテナンスやコピー機のトナーを例に挙げ、「本体を売ってもそんなに利益は出ない」が、それをフロントエンドとしてシェアを獲得し、バックエンドで継続的に利益を出す仕組みの重要性を説く。「全てで利益を出そうとすると失敗する」と述べ、戦略的に価格設定を行う必要性を強調した。



動画の後半では、経営学の基本である「BCGマトリクス」を図解で提示。市場成長率と市場占有率の2軸から、商品を「負け犬」「問題児」「花形商品」「金の成る木」の4つに分類し、それぞれのフェーズに応じた投資や撤退の判断基準を詳しく解説している。



最後に市ノ澤は、「花形商品は会社を成長させるために必要だが固執しすぎるな」という格言を残した。一時的なブームや1つの商品に頼り切るのではなく、全体的な流れを見ながら次々と戦略を練り続けることこそが、会社を生き残らせる最大の秘訣であると結論付けている。