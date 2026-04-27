開催：2026.4.27

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 0 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとロッキーズが対戦した。

メッツの先発投手は千賀滉大、対するロッキーズの先発投手はチェイス・ドーランダーで試合は開始した。

2回表、7番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 NYM 0-1 COL

3回表、2番 ハンター・グッドマン 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 NYM 0-3 COL

試合は0対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのチェイス・ドーランダーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はメッツの千賀滉大で、ここまで0勝4敗0S。ロッキーズのアグノズにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

なお、メッツの千賀滉大はこの試合で2.2回を投げ、3安打（1本塁打）、3失点、1奪三振、防御率は9.00となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 08:34:21 更新