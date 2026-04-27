【今週の12星座タロット占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2026年4月27日〜5月3日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
🌼【タロット占い】最もハッピーな星座は？《2026GWのお出かけ運》12星座ランキング
第３位 牡牛座
『意外に早く敵が去ります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「足止め」や「制限」や「終わらせるべき課題」などで、アクティブには動けないです。やる気があってもそれを活かせないのがもどかしいでしょう。仕事や公の場では問題に立ち向かって戦っていると、意外に早く面倒な人が去ります。そのため拍子抜けしてしまうこともありそうです。
周りの人達から見ると気付かれにくいですが、意中の人との仲はまずまず平和です。こんな感じがずっと続いて欲しい、と思えるような出来事もあるでしょう。シングルの方は、捨て身で恋愛できる人と縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらにどんな変化が起きることも嫌がります。
｜時期｜
4月29日 欲しいものが手に入る ／ 4日30日 自慢してしまう
｜ラッキーアイテム｜
貯金
第２位 乙女座
『闘うことがあります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
様々な闘うことなどがあって、平和ではなさそうです。けれど、平和に過ごしているように見せることができるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達が荒れていても自分は取り乱さずにいることができます。落ち着いている印象を周囲に見せることができるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手との関係や繋がりが良くても、それを取り巻く環境が悪く、邪魔をしてこようとする人がいるようです。相手との繋がりをもっと表にアピールしていくと良いでしょう。シングルの方は、自由に人生を生きている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は相手がこちらとのことで、辛いことを何も見ないようにします。
｜時期｜
4月28日 未来へ進む ／ 5月3日 去ってもらう人がいる
｜ラッキーアイテム｜
動物園
第１位 水瓶座
『自己肯定感がアップしそうです』
｜総合運｜ ★★★★☆
誰かの役に立てることが喜びにも自己肯定にも繋がっていくようです。でも危ないものは掴まないように気をつけていきましょう。仕事や公の場では他の人よりも特別な扱いを受けることがありそうです。自分にとって良い情報などを回してもらえるかも知れません。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
弱気になることが増えます。レベルの高い人やレベルの高い状況に対して、アプローチできずに眺めてしまうだけのことがあるでしょう。シングルの方は、人生を勢いよく進んでいる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がゆっくり言いたいことを溜め込んでいます。
｜時期｜
4月30日 嬉しいことがある ／ 5月2日 自分に変更が効かない
｜ラッキーアイテム｜
グラタン
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞