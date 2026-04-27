「南信州伊那谷のお酒を味わう特別列車」も運行

JR東海は、2026年5月・6月の一部土休日に豊橋〜飯田間で急行「飯田線秘境駅号」を運転します。

【画像】これが急行「飯田線秘境駅号」の運行時刻です

この列車は、駅周辺に家屋が少なく、大自然の中にある「秘境駅」を巡る臨時列車。途中駅では停車時間が確保されるため、撮影なども可能なほか、一部駅では地元特産品などの販売も実施されます。2010年春に運転を開始し、春と秋を中心に不定期で運転されています。

飯田線は豊橋駅と辰野駅を結ぶ195.7kmの路線で、全国屈指の長大ローカル線です。小和田や中井侍、田本など鉄道以外でのアクセスが困難な「秘境駅」も複数ありますが、この「飯田線秘境駅号」を利用すれば効率的に訪れることができます。

今回の運転日は5月10日（日）・16日（土）・23日（土）・30日（土）、6月6日（土）・13日（土）。運転日は上下各1本が設定されますが、5月10日（日）に関しては、上り豊橋行き1本の片道だけとなります。

この5月10日に運転される上り豊橋行きが、「南信州伊那谷のお酒を味わう特別列車（伊那谷お酒学園第2弾）」として、伊那市〜飯田間で延長運転される予定（旅行商品の参加者限定）。飯田駅で約30分停車しますが、席はそのままで「飯田線秘境駅号」に引き続き乗車できるとしています。

車両は特急「伊那路」や「ふじかわ」に使用される373系です。乗車には、乗車券のほか急行券・指定席券が必要です。