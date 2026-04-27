174cm元アイドル美女、ほろ酔い飲み姿がかわいい！ ジョッキ片手にウインク
3月29日にアイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」を卒業した下谷あゆが25日にInstagramを更新。居酒屋と見られる飲食店でジョッキ片手にウインクする姿を公開。「彼女なうで使いたい」「酒のチョイス渋くてナイス」といった反響が寄せられている。
【写真】着てないかと思った！ 174cm高身長女子、大胆な水着姿！
アイドル時代から身長174cmの高身長女子としてアイドルシーン、グラビアでも活動していた下谷。この日は「ねぇ飲みいかない？？？」との誘い文句とともに、自身の居酒屋でのポートレートを公開。飲んでいるのは梅ハイボールのようだ。
彼女の投稿にファンからは「彼女なうで使いたい」「酒のチョイス渋くてナイス」「誘ってよ」「腕の位置がよいですね」といった反響が寄せられている。
引用：「下谷あゆ」Instagram（＠yasuda_misako）
【写真】着てないかと思った！ 174cm高身長女子、大胆な水着姿！
アイドル時代から身長174cmの高身長女子としてアイドルシーン、グラビアでも活動していた下谷。この日は「ねぇ飲みいかない？？？」との誘い文句とともに、自身の居酒屋でのポートレートを公開。飲んでいるのは梅ハイボールのようだ。
彼女の投稿にファンからは「彼女なうで使いたい」「酒のチョイス渋くてナイス」「誘ってよ」「腕の位置がよいですね」といった反響が寄せられている。
引用：「下谷あゆ」Instagram（＠yasuda_misako）