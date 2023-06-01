ロイヤルパークホテルの6月限定「メロンとマンゴーのアフタヌーンティー」。爽やかなスイーツ＆セイボリーは初夏にぴったり
◆ロイヤルパークホテルの6月限定「メロンとマンゴーのアフタヌーンティー」。爽やかなスイーツ＆セイボリーは初夏にぴったり
※画像は2名様分です
ロイヤルパークホテルのロビーラウンジ「フォンテーヌ」にて、2026年6月1日（月）から30日（火）までの期間限定で「サマーフルーツアフタヌーンティー〜6月 メロンとマンゴーのアフタヌーンティー〜」が登場。
爽やかなメロンとマンゴーを贅沢に使用したスイーツや、初夏にぴったりの軽やかなセイボリーがラインナップ。旬のフルーツの魅力あふれる、心ときめくティータイムを楽しんで。
この記事の要約レポート
・ロイヤルパークホテルのロビーラウンジ「フォンテーヌ」に、「サマーフルーツアフタヌーンティー〜6月 メロンとマンゴーのアフタヌーンティー〜」が登場
・提供は2026年6月1日（月）から30日（火）までの期間限定
・涼やかなグラスデザートやメロンのショートケーキなど、果実味あふれるスイーツ
・初夏らしく軽やかなセイボリーに加え、ドライマンゴーのスコーンなども
旬の果実をたっぷり堪能。見た目も愛らしいスイーツにときめいて
上段に並ぶのは、バスケットに入ったメロンとマンゴーを抱えるかわいらしい子犬のチョコレート細工や、真っ白なロール生地でマンゴーを包んだ「マンゴーのホワイトロールケーキ」、バニラのブランマンジェにアニス香るゼリーとメロンのコンポートを重ねた涼やかなグラスデザート。淡いグリーンとオレンジの色合いも初夏らしさを感じさせる。
中段には、メロンを贅沢に挟んだ「メロンのショートケーキ」、花の香りが広がる「マンゴーのモザイク羹」、マンゴーのコンフィチュールを立体的に仕上げたアーモンドサブレ、そしてメロンとホワイトチョコレートの甘さが調和するタルトが。どれも果実の魅力を引き出した爽やかな味わいが楽しめる。
軽やかなセイボリーとスコーンで、至福のティータイムを
下段と別皿には、初夏らしく軽やかなセイボリーがラインナップ。さっぱりとした「春雨と小エビのサラダ」をはじめ、「生ハムとモッツァレラチーズのパニーニ」、あおさ香る「タケノコのフリット」、レモンソルトで仕上げた「フライドポテト」、そして「野菜のポタージュ」がいただける。
スコーンは、プレーンに加えて、ドライマンゴーとタイムのフレーバーを用意。クロテッドクリームやいちごジャム、アプリコットジャムを添えて、自分好みの味わいを見つけてみて。
初夏の爽やかな風を感じる6月。メロンとマンゴーの甘い香りに包まれる優雅なティータイムで、旬の味覚を心ゆくまで満喫しよう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
時間ごとに表情を変えるクラシカルなラウンジで優雅なひとときを
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階に広がるロビーラウンジ「フォンテーヌ」。陽光あふれる開放的な雰囲気の中で優雅なひとときを過ごせる。時間ごとに変わる表情を楽しんで。
※画像は2名様分です
ロイヤルパークホテルのロビーラウンジ「フォンテーヌ」にて、2026年6月1日（月）から30日（火）までの期間限定で「サマーフルーツアフタヌーンティー〜6月 メロンとマンゴーのアフタヌーンティー〜」が登場。
爽やかなメロンとマンゴーを贅沢に使用したスイーツや、初夏にぴったりの軽やかなセイボリーがラインナップ。旬のフルーツの魅力あふれる、心ときめくティータイムを楽しんで。
・ロイヤルパークホテルのロビーラウンジ「フォンテーヌ」に、「サマーフルーツアフタヌーンティー〜6月 メロンとマンゴーのアフタヌーンティー〜」が登場
・提供は2026年6月1日（月）から30日（火）までの期間限定
・涼やかなグラスデザートやメロンのショートケーキなど、果実味あふれるスイーツ
・初夏らしく軽やかなセイボリーに加え、ドライマンゴーのスコーンなども
旬の果実をたっぷり堪能。見た目も愛らしいスイーツにときめいて
上段に並ぶのは、バスケットに入ったメロンとマンゴーを抱えるかわいらしい子犬のチョコレート細工や、真っ白なロール生地でマンゴーを包んだ「マンゴーのホワイトロールケーキ」、バニラのブランマンジェにアニス香るゼリーとメロンのコンポートを重ねた涼やかなグラスデザート。淡いグリーンとオレンジの色合いも初夏らしさを感じさせる。
中段には、メロンを贅沢に挟んだ「メロンのショートケーキ」、花の香りが広がる「マンゴーのモザイク羹」、マンゴーのコンフィチュールを立体的に仕上げたアーモンドサブレ、そしてメロンとホワイトチョコレートの甘さが調和するタルトが。どれも果実の魅力を引き出した爽やかな味わいが楽しめる。
軽やかなセイボリーとスコーンで、至福のティータイムを
下段と別皿には、初夏らしく軽やかなセイボリーがラインナップ。さっぱりとした「春雨と小エビのサラダ」をはじめ、「生ハムとモッツァレラチーズのパニーニ」、あおさ香る「タケノコのフリット」、レモンソルトで仕上げた「フライドポテト」、そして「野菜のポタージュ」がいただける。
スコーンは、プレーンに加えて、ドライマンゴーとタイムのフレーバーを用意。クロテッドクリームやいちごジャム、アプリコットジャムを添えて、自分好みの味わいを見つけてみて。
初夏の爽やかな風を感じる6月。メロンとマンゴーの甘い香りに包まれる優雅なティータイムで、旬の味覚を心ゆくまで満喫しよう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
時間ごとに表情を変えるクラシカルなラウンジで優雅なひとときを
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階に広がるロビーラウンジ「フォンテーヌ」。陽光あふれる開放的な雰囲気の中で優雅なひとときを過ごせる。時間ごとに変わる表情を楽しんで。