ロイヤルパークホテルの6月限定「メロンとマンゴーのアフタヌーンティー」。爽やかなスイーツ＆セイボリーは初夏にぴったり

ロイヤルパークホテルの6月限定「メロンとマンゴーのアフタヌーンティー」。爽やかなスイーツ＆セイボリーは初夏にぴったり