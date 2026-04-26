「親との金銭感覚の違いや出費の管理でストレス…」27歳女性、年収60万円。貯金200万円でも30歳で出たい理由

「親との金銭感覚の違いや出費の管理でストレス…」27歳女性、年収60万円。貯金200万円でも30歳で出たい理由