「親との金銭感覚の違いや出費の管理でストレス…」27歳女性、年収60万円。貯金200万円でも30歳で出たい理由
効率的な貯蓄や家事負担の軽減を目的に実家生活を選択しつつも、家族との距離感や一人の時間の確保に頭を悩ませる若者は少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、静岡県掛川市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
職業：アルバイト
在住：静岡県掛川市
家族構成：親2人、子供2人
世帯年収：父700万円、自分60万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：5000円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「あります。30歳」と話しました。
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、静岡県掛川市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：27歳女性
職業：アルバイト
在住：静岡県掛川市
家族構成：親2人、子供2人
世帯年収：父700万円、自分60万円
実家の間取り：一軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：2万円
交際費：5000円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「あります。30歳」と話しました。
(文:All About ニュース編集部)