室内犬にしてはいけない『絶対NG行為』５選

室内だからと油断していると、何気ない行動が愛犬に危険をもたらすこともあります。ここでは、室内犬にしてはいけない絶対NG行為とその理由をみていきましょう。

1.誤飲・誤食の危険がある食品の放置

誤飲や誤食の可能性がある食品を、犬の手の届く場所に放置してしまうと危険です。良い匂いに釣られて、うっかり口に入れてしまう恐れがあります。

たとえば、チョコレートやネギ類、ぶどうなど、犬にとって中毒症状を引き起こすような食べ物は、絶対に手の届く場所に放置しないでください。

2.フローリングの上で走らせる

多くのご家庭でやりがちなタブー行動に、フローリングの上を走らせる行為が該当します。「問題なく走っているけれど……」と思うかもしれませんが、滑りやすいフローリングの上を走ることで、足腰に負担がかかっているのです。

足腰への負担が積み重なると、椎間板ヘルニアや怪我の原因になりますし、転倒することで体を強打してしまうこともあるでしょう。

3.長時間ケージ内で過ごさせる

長時間のお留守番で、部屋の中を自由に歩き回らせるのが不安な人は、愛犬をケージ内で過ごさせることもあるでしょう。しかし、長時間ケージ内だけで過ごす環境は、犬にとって退屈ですし、ストレスが溜まります。

また、飼い主が在宅中もケージで過ごしていると、運動不足や孤独感によるストレスが溜まり、肥満や体調不良を招くことも。

飼い主が在宅中は、愛犬の安全を確認できる範囲で部屋の中でフリーにし、留守番が長い場合は、十分な広さのあるサークルやケージを用意して退屈しない工夫を講じましょう。

4.高い場所からの飛び降り

ソファやベッドなどの少し高い場所から飛び降りる光景は珍しくありません。しかし、老犬や小型犬の場合は、高所からの飛び降りに耐えられず、怪我をしてしまうリスクが高いです。

また、大型犬も着地したとき、自身の体の重さによって強い衝撃を足に受けてしまい、怪我や足への強い負荷につながります。脱臼や骨折の原因になりかねないので、高い場所からの飛び降りには、十分注意してください。

5.危険な場所に自由に出入りさせる

キッチンやベランダなど、危険な場所に自由に出入りさせてしまうと、犬が勝手に入った際に危険なトラブルを招く恐れがあります。

たとえば、キッチンで刃物をイタズラして怪我を負ってしまったり、ガスコンロをイタズラして火を出してしまうという事故も報告されています。ベランダは脱走の危険が高く、事故により命を落とすリスクも懸念されるので、自由に出入りさせることはやめましょう。

室内犬の安全を守るために飼い主がすべき対策

室内犬の安全を守るためには、どのような対策を家の中で講じるべきなのでしょうか。

入ってほしくない場所には柵を設置する 高所への移動はペットスロープを取り付ける フローリングには滑り止め加工やマットを敷いて転倒を防止する 食品や口に入れやすいものは手の届かない場所に片付ける 愛犬が体調を崩さないように温度や湿度を調節する 配線コードは剥き出しのまま放置せず、収納ボックスなどに入れる

まずは上記のポイントを見直してみてください。入ってほしくない危険な場所に柵を設置するだけでも、家の中での危険を回避することができるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。室内犬は部屋の中で過ごすことが多く、安全だと油断しがちです。しかし、室内にも危険はたくさんあります。今回ご紹介した危険な行為を参考に、愛犬にとって安全で快適な生活環境を整えてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)