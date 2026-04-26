泣く子も黙る凶暴猫さんが、オフモードでは超甘えん坊さんに…？まるで別の猫さんのような可愛すぎる姿が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.7万回再生を突破し、「このギャップがたまらん」「地球上最も激しいツンデレ動画」「こんな可愛い一面もあるんだね」といったコメントが寄せられました。

【動画：普段は凶暴な猫→オフの時はパパに密着して…意外すぎる『まるで別猫のような様子』】

凶暴猫のすずまろくん

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』に投稿されたのは、ロシアンブルーの男の子「すずまろ」くんが見せた意外な一面を、こっそりと撮影してみた時の様子です。

パパさん曰く、オンの時は凶暴キャラだというすずまろくん。ティッシュ箱をめぐってのバトルなど、パパさん相手に容赦のない姿が人気を集めていますが、その状態で四六時中…なんてことはもちろんなく。オフの時もあるそうで…。

ギャップがありすぎる姿

この日のすずまろくんは、椅子に座っているパパさんの上半身にべったりと密着中。両前足をそれぞれ肩に回し、抱きつくような体勢になっていたそう。猫吸いをするパパさんに自らも顔をこすりつけ、どう見ても甘えん坊モード全開です！

どうやらパパさんがパソコンをしていたところにお邪魔して、この体勢に落ち着いたご様子。パパさんを自分のものだと主張しているような姿も、甘えているにもかかわらず目つきが鋭いままなのも、すずまろくんらしさを感じてつい笑いが込み上げてきてしまいます。

まだまだ続く甘えん坊

それからも何度もパパさんにスリスリするすずまろくんは、ゴロゴロと喉も鳴らし始めたそう。幸せそうに目を細めてスリゴロする姿はなんとも可愛らしく、そこにいるのはただの甘えん坊な猫さんだったといいます。

わざとなのかはわかりませんが前足の爪を服に引っかけてしがみついていたそうで、降りる気配が全くなかったというすずまろくん。パパさんも「重たいです」と言いながらもおろす様子もなく、なんだかんだ相思相愛という言葉がぴったりなふたりなのでした。

投稿には「甘えてるのにイカ耳で目付きが鋭いw」「すずのツンデレはたまらん♡」「めっちゃ甘えてるのに目つきはいつも通りなの推せる」「しがみついて顔こすりつけてるすず可愛すぎるぞー♡」「素直なすずまろかわいいね」「すずまろさんったら見せつけてくれますね～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』では、すずまろくんと新入りであるスフィンクスの「火ノ子」ちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。すずまろくんの凶暴モードも観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「kokesukepapa」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。