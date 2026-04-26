猫と『ネコ科の動物』の共通点3つ

1.狩猟本能を持っている

猫もネコ科の動物も、狩りを得意としています。

それを支えているのが、優れた五感。特に視覚と聴覚に優れており、すばしっこく動くネズミや小鳥を捕らえられるのは「動体視力」が発達しているおかげです。

暗闇でもへっちゃらなのは、瞳孔が大きく開いて、わずかな光も取り込めるからだといわれています。耳もとてもよく、音のする方向を正確に捉えることができるというから驚きです。

2.しなやかな体で素早く動く

しなやかに、体をバネのように使いながら俊敏に走れるのも、猫とネコ科動物に共通する特徴です。

人間の走る速さが時速4km程度なのに対し、猫は約48kmに達するといわれています。さらにライオンは約60km、チーターにいたっては約110kmと、驚くほどのスピードを誇ります。

ただし、その分エネルギーの消耗は激しく、長時間走り続けることは得意ではありません。こうした特徴は狩りのスタイルにも表れており、短時間で一気に仕留めることを基本にします。

3.行動パターンが似ている

猫といえば、毛づくろいや寝ているイメージが強いですが、実はネコ科動物にも共通して見られます。

ザラザラした舌で丁寧に毛づくろいする姿は、まさに猫そのもの。自分自身のケアだけでなく、仲間同士で舐め合うグルーミングをする点も同じです。

また、動物園でライオンやトラを見に行ったものの、寝てばかりで少し拍子抜けした経験がある人もいるかもしれません。

これはエネルギーを温存するためで、猫もネコ科動物も、1日の大半を寝ることに費やしているのです。

猫と『ネコ科の動物』で異なる点2つ

4.人と共に暮らしている

人間と暮らす道を選んだのは、猫だけです。人とコミュニケーションをスムーズに取るために、独自の進化も重ねてきました。

例えば「ニャー」という可愛らしい鳴き声を出す行為。「甘えた声を出すと、ゴハンがもらえる！」と認識し、身についてきたと考えられています。

また、現代の猫は、飼い主さんの生活リズムに合わせて行動するなど、人との暮らしにうまく適応しています。

ネコ科動物は飼育が認められていない場合がほとんどです。仮に可能であっても、人と安全に暮らすことは簡単ではないでしょう。

5.毛色や模様に多様性がある

猫の毛色や模様の豊かさは、動物のなかでもトップクラスではないでしょうか。

その理由の1つが遺伝の仕組みです。毛色や柄に関係する遺伝子の多さから、さまざまなパターンが生まれるのだとか。

三毛のように野生では目立ちやすい模様も、人と暮らすことで守られ、受け継がれてきました。

一方、多くのネコ科動物には存在して、猫にはほとんど見られない特徴があるのもご存知ですか。

それは、耳の裏にある「虎耳状斑（こじじょうはん）」と呼ばれる白い斑点模様です。ただの模様ではなく、威嚇や仲間への合図の役割があると考えられています。

知っておきたい猫のルーツ

猫の直系の祖先は「リビアヤマネコ」とされています。実際、近年の研究から、猫とリビアヤマネコのDNAが非常に近いことも明らかになっています。

出現したのは、およそ13万年前。今でも北アフリカや中東エリアを中心に生息しており、その歴史の長さにも驚かされます。

ネズミ捕りが得意だったことから、人に大切にされるようになり、長い年月をかけてイエネコ（猫）へとつながっていきました。

ライオンやトラも同じネコ科に属する動物ですが、進化の過程で枝分かれした別の系統です。それぞれが異なる環境に適応していった結果、現在のような姿や特徴を持つようになったといえるでしょう。

まとめ

猫とネコ科動物を比べてみると、野生のハンター心やしなやかな体は、大きく共通していることが分かります。

決定的な違いは、数あるネコ科動物がいるなかで、猫だけが人をパートナーとして選び、共に暮らす道を歩んできたことです。その過程で、人向けの鳴き方やコミュニケーションまで身につけてきました。

愛猫のなかに眠る野生のルーツを理解することは、より深い信頼関係を築くきっかけになるかもしれません。