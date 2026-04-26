爆笑問題太田光（60）がTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）MCとして生出演。国会における自民党小泉進次郎防衛相と社民党福島瑞穂党首の議論についてコメントした。

殺傷能力のある武器の輸出解禁について21日、福島氏が「殺傷能力のある武器を海外に輸出すれば、それだけ殺される可能性、殺される市民が増えると思います。アメリカがもしイランへの武力攻撃に日本の殺傷能力のある武器を使用する、これは可能なんでしょうか、問題ありますか、大臣」と質問。対する小泉氏は「あのちょっと、先生の思いの前提と合わせないと、なかなか議論がかみ合わないのかなと思うのは…」と応じた。

ここで福島氏が「いやいや、質問だけで結構です」と質問内容だけの回答を求めた。すると小泉氏は「まず、我々は実際、武器を買っているんですよ、日本は、海外から」と話した。そこにかぶせるように福島氏は「そんなのいいです。質問に答えてください」と再度質問内容だけの返答を求めた。

小泉氏は「その前提の上で、まさに今の厳しい安全保障環境の中で、我々が守り守られという同盟国、同士国との関係等を考えたときに、海外に装備品を移転する環境をつくることが抑止力と対処力の強化につながり、ひいては新たな戦争や紛争を起こさせないことにつながる、という理解の中で今回の決定をしております」と答弁した。

21日の国会論議のVTRが明けると太田は「福島さんと小泉さんの議論は一生かみ合わない気がしますね」と話し、スタジオからは笑いが起きた。