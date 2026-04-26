10〜60代男女が選ぶ「40代の美人女優」ランキング！ 2位は「香里奈」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「40代の美人女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時のものです）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の香里奈さんでした。
2008年にドラマ『だいすき!!』（TBS系）で連ドラ初主演を務め、『美咲ナンバーワン!!』（日本テレビ系）など数々の話題作で主演として活躍しています。2021年から出演する大阪王将のCMではチャーミングな関西弁を披露しているほか、現在はBS11の番組『CC 〜credence clue〜』でナビゲーターのナレーションを担当しています。
1位は、俳優の井川遥さんでした。
1999年に東洋紡水着サマーキャンペーンガールとしてデビューし、ドラマ『半沢直樹』（TBS系）やNHK大河ドラマ『風林火山』など多くの作品で圧倒的な知名度を誇っています。2025年11月に公開された堺雅人主演の映画『平場の月』ではヒロインを好演しており、衰えを知らないその美貌と透明感あふれる魅力で絶大な支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：香里奈
2位は、俳優の香里奈さんでした。
2008年にドラマ『だいすき!!』（TBS系）で連ドラ初主演を務め、『美咲ナンバーワン!!』（日本テレビ系）など数々の話題作で主演として活躍しています。2021年から出演する大阪王将のCMではチャーミングな関西弁を披露しているほか、現在はBS11の番組『CC 〜credence clue〜』でナビゲーターのナレーションを担当しています。
1位：井川遥
1位は、俳優の井川遥さんでした。
1999年に東洋紡水着サマーキャンペーンガールとしてデビューし、ドラマ『半沢直樹』（TBS系）やNHK大河ドラマ『風林火山』など多くの作品で圧倒的な知名度を誇っています。2025年11月に公開された堺雅人主演の映画『平場の月』ではヒロインを好演しており、衰えを知らないその美貌と透明感あふれる魅力で絶大な支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)