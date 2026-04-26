「存在が知られたら即売切れそう…」可愛い×高機能な100均ライト

今回ご紹介するのはダイソーのセンサーライト。子どもから大人まで夢中になってしまうような、可愛らしいデザインで、背中まで作りこまれています。しかも操作が簡単で、軽くたたくだけ。暗い場所でもすぐに点灯でき、癒やしの空間を演出してくれますよ！さっそくチェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：センサーライト（ユニコーン）

価格：￥550（税込）

必要電池：単4形乾電池×3個

電圧：4.5V

最大電流：0.07A

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837017

可愛すぎるデザインに一目ぼれ♡ダイソーで見つけた『センサーライト（ユニコーン）』

ダイソーでかわいすぎる家電小物を発見！『センサーライト（ユニコーン）』という商品で、電気小物売り場に並んでいました。

手のひらに乗るサイズ感ですが、存在感のある大きさでとってもキュート♡一目ぼれして購入してきました。この可愛さで550円（税込）とは驚きですね。

素材はぷにぷにのシリコーン素材。万が一落としてしまっても、プラスチック製やガラス製のように割れる心配がありません。

電池ボックスは底の部分。必要な電池は単4形乾電池が3個です。電池は別売りなので、すぐに使いたい場合は併せて用意するのがおすすめです。

操作感が直感的！可愛いだけじゃないスグレモノ

操作は非常にシンプル。底部分にある電源ボタンをONにするとライトが光り、軽く叩くと明るさを調整できます。

弱点灯・中点灯・強点灯・ライトオフの順番で切り替え可能。センサーの感度が非常によく、軽く叩くだけで反応してくれます。

暗い中でも感覚で操作ができるので、煩わしさがありません。明るさとしては読み書きには不向きですが、就寝前のゆったりと過ごしたい時間にはぴったりな明るさ。ちょっとした明るさが欲しいときにぴったりです。

今回はダイソーの『センサーライト（ユニコーン）』をご紹介しました。背中の部分までしっかりとデザインがあって、550円（税込）とは思えないクオリティ。

一日の終わりに癒やしをくれるおすすめアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。