100均のこれ考えた人に拍手！「自分もクールダウンできる！」一石二鳥のボトルカバー

100均の定番アイテムでもあるペットボトルカバー。セリアをチェックしていると、ただのカバーにとどまらない画期的な商品を発見しました！冷たいペットボトルに付着した結露をしっかり吸収しながら、カバーを肌に当ててクールダウンできる優れもの。シンプルで持ち運びやすいのに、出先で快適に使えて便利ですよ！

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商品情報

商品名：ペットボトルカバー グレー 350ml〜500ml

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦215×横120mm

対応サイズ（約）：350ml〜500ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446063971

シンプルだけど嬉しい機能付き！セリアのペットボトルカバー

ペットボトルホルダーは100均でも定番のアイテムですが、セリアでちょっと珍しい商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ペットボトルカバー グレー 350ml〜500ml』。暑い季節に嬉しい機能を備えたペットボトルカバーです。

筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

見た目は至ってシンプルですが、表面に接触冷感素材が使用されているのが最大の特徴。触るとひんやりしていて心地良い質感です。

内側はマイクロファイバーのような素材になっています。結露を吸収しやすく、快適に持ち運ぶことができます。

350ml〜500mlのペットボトルに対応しています。

また、底マチがないフラットなタイプになっています。飲み物を入れると自立はしますが、少しバランスが悪いため、置き場所に注意が必要です。

スナップボタンが付いているので、口をしっかりと閉じることができます。

ドリンクの結露を吸収しつつ自分もクールダウンできる！

冷えたペットボトルを入れると、生地が結露を吸い込みます。水分と接触冷感生地で表面がひんやり。これを腕や首筋に当てることで、持ち歩けるアイシングアイテムとしてクールダウンに活用できました。

また、手洗いが可能なので、汗や水濡れが気になっても清潔に使い続けることができます。

内側を見てみると、結露をしっかり吸収していました。

ただ、商品の特性上、内側の水分が外側に染み出ました。バッグの中に入れておくと他の荷物が濡れてしまう可能性があるため、特にノートやメモ、書類などの紙類と一緒に持ち運ぶのは避けた方がいいかもしれません。

基本的には外に出して使うスタイルがおすすめです。

今回は、セリアの『ペットボトルカバー グレー 350ml〜500ml』をご紹介しました。

単なるボトルカバーとしてではなく、自分も冷やせる画期的なグッズ。暑い日の移動中、信号待ちの際などにサッと首元に当てるだけでリフレッシュできて快適です！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。