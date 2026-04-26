本日4月26日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに及川光博、チョコレートプラネットが登場！

2度目の登場となる及川は、「とっても楽しい思い出です」と前回を笑顔で振り返り、早くもSixTONESの中に推しができたと告白。「好きになった。優しかったんですよ」と及川のハートを射止めたメンバーは一体誰…!? オープニングからミッチースマイル全開の及川が、得意のダジャレ対決でSixTONESに真っ向勝負を挑むが…まさかの大ピンチ!?

新企画ではチョコレートプラネットが大暴れ！今年もSixTONESと一緒に「高校生クイズ」を盛り上げる石川みなみアナウンサーも緊急参戦し、大盛り上がりの1時間！

◆ダジャレ対決でミッチーが大ピンチ！「俺、何しに来たんだろう…」

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズで、今回は5チームに分かれての早押し対決。3問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの昔懐かしい絶品ナポリタンをゲット。最後まで残ったチームだけご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

「食欲よりも睡眠欲が勝つ男」「硬すぎるラーメン」「投票所に異変が…」など、おもしろVTRの中に一体どんなダジャレが隠れているのか？前回のダジャレ対決でミラクル解答を連発したダジャレマスター・及川は、ジェシーとペアを組んで勝ち抜けを狙うが、予想外の苦戦を強いられ「俺、何しに来たんだろう…」と迷走モードに。一方、人数が余って1人で戦う京本大我は「僕が強すぎて、（スタッフが）ルールを変えたり試行錯誤してるのかな」と1人のハンデもなんのその、余裕しゃくしゃくに名解答連発！

松村北斗・田中樹チームも負けじと追いすがり、松尾駿・森本慎太郎チームはボケに走って大暴走！知人以上、友人未満の長田庄平・郄地優吾チームは勝って友情を育もうとするが…。果たして最後まで残ってしまうのはどのチーム？問題VTRには、蛙亭、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、土佐兄弟、ヤーレンズが登場。豪華芸人軍団がダジャレ対決を盛り上げる！

◆史上最高難度のリズムゲーム「そいやそいやゲームNEO」に大苦戦！

今年もSixTONES、チョコレートプラネットと一緒に「高校生クイズ」を盛り上げる石川アナウンサーも参戦し、みんなの結束力を高める脳トレゲームに挑戦。

特番時代の「そいや！そいや！ゲーム」をリニューアルし、指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分けする超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に進化。流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答する。進行役・藤森から「10問中1問でも全員クリアできればご褒美ゲット」と聞かされたメンバーは、低すぎるハードル設定に「ナメてますね！」と猛反発！意地でもクリアしようと意気込むが…。

スタッフの予想通り、番組史上最高難度のゲームに一同総崩れ。ジェシーも田中も森本も…頭と手がこんがらがって思考停止に！石川アナウンサーも「これダメだ！」と大パニック！意地悪なひっかけ問題に「やりすぎじゃない!?」とみんなの不満が爆発し、スタジオは大荒れ！さらに、前回バズったアノ名物キャラも登場。みんなで一致団結し、ご褒美グルメの超人気ラーメンをゲットできるか!?





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