[4.25 練習試合 U-17日本代表 3-2 日本大 JFA夢フィールド]フィールドプレーヤーで唯一の飛び級だが、経験値は確固たる常連組。2010年生まれで“09ジャパン”のAFC U17アジア杯メンバーに選出されたDF竹内悠三(名古屋U-18)はチームを引っ張る覚悟を持ってW杯予選に挑む構えだ。昨季の名古屋U-15を主将として高円宮杯日本一に導いた竹内は昨年、一つ年上のU-16日本代表で4度の海外遠征に参加。今年も広島でのBalcom BMW CUP、ア