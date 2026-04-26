女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、前王者・林下詩美の退団発表を受けて胸の内を明かした。両者は２５日の後楽園大会で激突し、青野がレッド・センセーションで詩美を沈め、同王座のＶ３に成功。そして、試合後に詩美が来月２３日の大田区総合体育館大会をもって、同団体を退団することを電撃発表した。バックステージに現れた青野は「防衛したのに、こんな気持ちで終わるなんて思ってもい