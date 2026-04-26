ピョン・ヨンジュ監督が、俳優イ・ソンギュンさんを偲び、無念さをあらわにした。去る4月23日、YouTubeチャンネル「シネドライブ」には、「私が記憶する俳優イ・ソンギュン、『火車 HELPLESS』と彼が私に残した贈り物」というタイトルの動画が公開された。【関連】イ・ソンギュンさん、最後の訴え「嘘発見器を…」MCの女優パン・ウンジンは、ピョン・ヨンジュ監督の代表作である2012年の映画『火車 HELPLESS』について語った。特に