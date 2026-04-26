『今夜の豊臣兄弟！』藤吉郎に試練 “人質要求”で揺れる決断
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第16回「覚悟の比叡山」が、26日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。
今回は、浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野太賀）に説得を任せる。一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じ……。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。