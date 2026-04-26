『風、薫る』相関図ガラリ 新キャスト続々「ここから本番！」「一気に豪華すぎるって」
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
第5週「集いし者たち」では、りんと直美が入学する「梅岡女学校付属看護婦養成所」を舞台に、個性豊かな同期や指導者たちが登場する。新たに加わるのは、校長で養成所長も兼ねる梶原敏子（伊勢志摩）、舎監兼通訳の松井エイ（玄理）、そして同級生の玉田多江（生田絵梨花）、泉喜代（菊池亜希子）、東雲ゆき（中井友望）、柳田しのぶ（木越明）、工藤トメ（原嶋凛）ら7人。それぞれ年齢や生い立ちが異なる面々が集まり、寮生活を通じて関係性を築いていく。
相関図の一新を受け、視聴者からは「相関図、めっちゃ変わってる！」「ここから本番！」「めっちゃ楽しみ」「一気に豪華すぎるって」「さすが朝ドラの華やかさ」などの声が上がり、期待が高まっている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
第5週「集いし者たち」では、りんと直美が入学する「梅岡女学校付属看護婦養成所」を舞台に、個性豊かな同期や指導者たちが登場する。新たに加わるのは、校長で養成所長も兼ねる梶原敏子（伊勢志摩）、舎監兼通訳の松井エイ（玄理）、そして同級生の玉田多江（生田絵梨花）、泉喜代（菊池亜希子）、東雲ゆき（中井友望）、柳田しのぶ（木越明）、工藤トメ（原嶋凛）ら7人。それぞれ年齢や生い立ちが異なる面々が集まり、寮生活を通じて関係性を築いていく。
相関図の一新を受け、視聴者からは「相関図、めっちゃ変わってる！」「ここから本番！」「めっちゃ楽しみ」「一気に豪華すぎるって」「さすが朝ドラの華やかさ」などの声が上がり、期待が高まっている。