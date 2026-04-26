100均で買ったら快適すぎて沼…♡「バッグに常備してます」「手が空いて持ち運びが楽〜」

ダイソーの『シリコンドリンクカップホルダー』は、プチプラとは思えない優秀な商品。テイクアウトしたドリンクカップを手首に掛けて持ち運べることができ、スマホ操作や移動もスムーズに。柔軟で幅広いカップに対応し、ストローホルダー付きの便利設計も魅力。洗えて清潔に使える実用性も抜群なアイテムなんです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シリコンドリンクカップホルダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480576787

アイスにもホットにも！テイクアウトのドリンクに装着するだけ

ダイソーの行楽グッズ売り場で見つけたアイテムが革命的でした！

今回ご紹介するのは、その名も『シリコンドリンクカップホルダー』。プチプラですが使ってみると想像以上に優秀で、気づけばバッグに常備するレベルの沼アイテムだったんです。

使い方はまず、ドリンクカップホルダーの上からカップを差し込むように取り付けます。

カップが固定される位置までホルダーを上に引き上げればセット完了です。

手が空いて快適！ダイソーの『シリコンドリンクカップホルダー』

ストローホルダーが付いているので、飲み物とストローを一緒に持てるのも魅力。

また、柔らかいシリコーン素材でできているので、一般的なカップはもちろん、少し大きめのメガサイズカップにもフィットする柔軟さが◎

手首に引っ掛けるようにして持てるため、荷物が多い時でもドリンクで手が塞がらず、スマホの操作も可能です。

さらに嬉しいのが、メンテナンス性の高さ。布製や合皮のスリーブだと飲み物の汚れが気になることがありますが、このホルダーは水洗いするだけでサッと清潔を保てます。

また、非常に薄く折りたためるため、バッグの中でもかさばらず持ち運びも快適！

今回はダイソーの『シリコンドリンクカップホルダー』をご紹介しました。

テイクアウト用のフタ付きカップ飲料をそのままスマートに持ち運べる便利グッズ。

ドリンクを持つ＝手が塞がるという小さなストレスを解消してくれるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。