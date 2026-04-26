TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ、29）が、大胆なドレスを披露した。自身のインスタグラムに24日、13枚の動画を含む写真を公開した。

真っ赤なキャミソール型ワンピース姿で、白いパンツとブラジャーが透けて見えるシースルー・ワンピースだった。

韓国メディアのマイデーリーは25日「ブランド特有の感覚的なデザインが際立つ赤いシースルーのスリップドレスを完璧に着こなし、唯一無二の雰囲気を醸し出した。特に薄い素材感が際立つドレスは、鎖骨と肩のラインを自然に見せ、エレガンスとセクシーさを同時に演出し、全世界の称賛を集めた」と伝えた。

また「体にフィットするシルエットは、MOMOの引き締まったボディーラインを際立たせ、マーメイドフィットの魅力を最大限に引き出した。片方の肩から垂れ下がるストラップディテールが、スリリングなアクセントを加えて目を引いた」と細かく描写した。

さらに「別のカットでは、大胆なポーズと深まったまなざしで成熟した魅力を強調した。従来の明るいイメージとは異なる、さらに熟成されたビジュアルがファンの熱い反応を引き出した」と続けた。

MOMOが所属するTWICEは25日、国立競技場（MUFGスタジアム）で満員の中、コンサートを行った。デビュー10周年記念ワールドツアー追加公演で「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」は26日、28日にも同所で開催される。