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【驚愕】大儲けする会社はなんと〇〇%！自己資本比率の全てを解説します。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【驚愕】大儲けする会社はなんと〇〇%！自己資本比率の全てを解説します。」を公開した。

動画では、財務のプロである市ノ澤翔氏が、企業の「自己資本比率」をテーマに、倒れない経営の本質と、大儲けする企業が実践する財務の原理原則について解説している。



市ノ澤氏はまず、貸借対照表を用いて自己資本比率の基本的な仕組みを説明。多くの中小企業の自己資本比率は10%以下であり、借入金に依存しているため資金繰りに苦しんでいると指摘する。一方で、大儲けしている会社の自己資本比率は「最低30%以上」だと明言した。



しかし、大儲けしている会社が「借金が少ない」と考えるのは大きな勘違いであると市ノ澤氏は語る。利益をしっかり出す企業は金融機関からの評価が高く、多額の資金を調達して再投資に回し、さらに事業を拡大していくという。



また、自己資本比率を高めるためには、比率の数字を追うのではなく「自己資本の額」自体を増やすことが重要だと力説。「無駄な資産を持たない」「全て数字で管理する」といった具体策に加え、最も不可欠な行動は「納税する」ことだと断言する。利益を出し、適切に税金を払ったあとに残るお金が「内部留保」として会社の自己資本に蓄積されるからだ。



市ノ澤氏は「自己資本比率なんかよりも、これの方が100倍大事」と語り、目先の節税に走るのではなく、正当に利益を出して納税することが会社を強くする王道であると結論付けた。2021年に製作された本動画だが、金利環境が変化した現在においても、借入金と自己資本のバランスを見直す上で極めて重要な指標となる解説である。