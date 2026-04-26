元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が25日、自身のXを更新。同日初回が放送された、NHKの先輩のフリーアナ和久田麻由子（37）の新番組での意外な登場人物を明かした。

中川は、和久田がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）を見たことを報告。「和久田麻由子先輩の新番組を見てたら、冒頭で大学時代の親友の増田記者が出てきた」と、ハートマークを添えた。「増田記者」は日テレ増田理紗記者のことで、番組では、和久田が冒頭、「アメリカ・ホワイトハウスで、トランプ大統領の動向を追う、ワシントン支局の記者です」と紹介していた。

和久田は同番組が退職後初の民放レギュラー出演で、同局の森圭介アナウンサー（47）とコンビを組む。ニュースとして放送される「結果」「結論」だけでなく、そこに至るLOG＝取材の記録、プロセスに焦点を当てていく、新しいスタイルの報道番組となる。

中川はNHKに16年入局で25年3月に退局しフリーに。和久田は11年入局で今年3月に退局した。