２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで日本史上初の金メダルを獲得した愛称「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）＝木下グループ＝組はリフトを披露するなど、沿道に集まった約５万人に雄姿を届けて大歓声を浴びた。１７日に引退表明した「りくりゅう」はこの日、プロ転向を表明。「ペアを知ってもらいたい」と今後、主戦場となるアイスショーなどでのさらなる活躍を誓った。

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会場となった日本橋の沿道には１１５人の日本選手団を一目見ようと、約５万人が詰めかけた。ミラノ五輪で日本は冬季最多２４個のメダルを獲得。感動を受けたファンは応援グッズや旗を振って、土曜日の午前に日本の中心地を熱狂に包んだ。

曇り空の下、時折強風も吹き荒れ肌寒さを感じる中での実施となったが、選手は笑顔を絶やさず練り歩いた。スピードスケートで日本女子最多１０個のメダルを獲得した高木美帆さん（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は「気温は寒いけど、心はポカポカと暖かい」と柔らかい笑みを浮かべて話した。

冬季五輪後にパレードが行われるのは今回が初。４度五輪に出場しながら初の経験に「貴重な場を用意していただけてありがたい。感謝の気持ちを伝えられた」と今大会だけでなく、長年、声援を送り続けたファンへの思いを語った。

フィギュアスケート女子で個人、団体で銀メダルの坂本花織さん（２６）＝シスメックス＝もパレードに参加。３大会連続五輪に出場し、日本のファンからたくさんの声援を浴びてきた。「五輪から２か月たっても、この熱量を目の当たりにできてうれしかった。色んな人からおめでとうを直接言われて、感謝を伝える場になった」と感慨深く初のパレードを振り返った。

今季限りで現役を引退し、今後は指導者への転身を予定する。今回のパレードの光景を目に焼き付け、「こういうたくさんの人に見守られる選手を、１人でも多く育てていけるように」と自身のような五輪メダリストを輩出したいと掲げた。（富張 萌黄）