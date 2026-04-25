26日放送「イッテQ」で重大発表へ ネット上で予想飛び交う「ランナー発表？」「予告にヒントあるのかな」
【モデルプレス＝2026/04/25】日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜19時58分〜）の公式X（旧Twitter）が4月25日に更新された。同月26日に放送される同番組内で重大発表があると予告し、注目を集めている。
【写真】手越祐也「変わらなすぎる」6年ぶり「イッテQ」登場した姿
同アカウントは「明日夜19時58分〜のイッテQ内で今年の24時間テレビの重大発表があります」と同局系「24時間テレビ」について触れ、予告。続けて「イッテQメンバー驚き そして出川が大絶叫！？気になる内容はイッテQをぜひご覧ください」と呼びかけている。
この投稿を受け、ネット上では「24時間テレビのランナー発表？」「待ち遠しい」「気になりすぎる」「絶叫ってなんだろう？予告にヒントあるのかな」との声が。また、12日に放送された「イッテQ！」では、アーティストの手越祐也が6年ぶりにスタジオ出演したことから「手越くんに関することかな？」「また出てくれたら嬉しい！」「手越くんレギュラー復帰？」などと予想する声も上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】手越祐也「変わらなすぎる」6年ぶり「イッテQ」登場した姿
◆「イッテQ！」重大発表を予告
同アカウントは「明日夜19時58分〜のイッテQ内で今年の24時間テレビの重大発表があります」と同局系「24時間テレビ」について触れ、予告。続けて「イッテQメンバー驚き そして出川が大絶叫！？気になる内容はイッテQをぜひご覧ください」と呼びかけている。
◆「イッテQ！」Xの予告に反響
この投稿を受け、ネット上では「24時間テレビのランナー発表？」「待ち遠しい」「気になりすぎる」「絶叫ってなんだろう？予告にヒントあるのかな」との声が。また、12日に放送された「イッテQ！」では、アーティストの手越祐也が6年ぶりにスタジオ出演したことから「手越くんに関することかな？」「また出てくれたら嬉しい！」「手越くんレギュラー復帰？」などと予想する声も上がっている。（modelpress編集部）
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