歌手で俳優の及川光博（５６）が２５日、千葉県文化会館で「及川光博 ３０周年☆ワンマンショーツアー２０２６『ＴＡＫＥ ＩＴ ＲＯＳＹ！』」の千葉公演を開催した。

全身にバラがあしらわれた、きらびやかな衣装で登場したミッチー。デビュー３０周年について「毎年毎年忙しく活動してきて、アルバイト生活に戻らなかったのがうれしい。（レーベルなどの）契約が切れてしまったら、またコンビニの店員に戻るのかなって思ってましたから」と、独特の表現で喜びを語った。

アマチュア時代も王子様キャラで「客席にバラを一輪投げていた」というが「デビュー前は誰も拾ってくれなかった」と笑う。だが、今では「ベイベー（女性ファン）たちや男子が多く集まってくれるので一輪じゃ足りない。音楽活動をここまでやってこられたのは、ベイベーたちのおかげ」と感謝だ。

筋トレなどは一切やらないと話すが、若さを保つ秘訣（ひけつ）を「笑顔で踊る。ステージで踊って代謝を高めて、筋力量がアップして。今日も体重計に乗ってきたけど（肉体年齢が）４０（歳）でした」と語った。

５月６日には自身２１枚目となるオリジナルアルバム「ＴＡＫＥ ＩＴ ＲＯＳＹ！」とリリースする。「『ＲＯＳＹ』はバラ色という意味だけど、楽観的という意味合いもございまして。ちょっと生きづらい社会。不安だらけの毎日でみなさんが少しでも笑顔になれるように、楽観的に生きてみませんか？というメッセージです」説明した。

９０年代後半に王子様キャラは封印したが、今も輝きは健在。「今は、ちょっといけ好かない元王子。略して“イケオジ”です」と笑顔。「キラキラした世界観のアーティストは若い人たちに任せて、私はのびのびと輝きたいです」と話した。