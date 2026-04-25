¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¤¬Jr.¥¿¥Ã¥°Ã¥´§¡ª¡¡£×£×£Å²ò¸ÛÊóÆ»¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤â»ëÌî
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£µÆü¹ÅçÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ê£³£¶¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡Ê£²£³¡ËÁÈ¤¬ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡Ê£´£³¡Ë¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³£±¡ËÁÈ¤ò·âÇË¤·¡¢Âè£¸£²Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤ÎÁ°²¦¼ÔÁÈ¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Î¾¥Á¡¼¥à¤Î²¦ºÂÀï¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¹âÅÙ¤ÊÆÉ¤ß¹ç¤¤¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¹¶ËÉ¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÈÆ£ÅÄ¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¶õÃæµ»¤ÇÀ©¶õ¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹çÂÎ¥¢¥µ¥¤£Ä£Ä£Ô¤ÇÇÓ½ü¤·¡¢ÀÐ¿¹¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÏÀÐ¿¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¥¹¥¿¥Ê¡¼¡¢¥é¡¦¥ß¥¹¥Æ¥£¥«¼°£Â£ï£î£å¡¡£Ì£ï£ã£ë¤ÎÌÔÈ¿·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇºÆµÕÅ¾¡£²óÉü¤·¤¿¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ËÆ£ÅÄ¤¬¥È¤Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤ò¸«Éñ¤Ã¤ÆÅ¨¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÃÇ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤¬¥ï¡¼¥×£´¡¦£µ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤«¤é¤Î¥í¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÊÎ¢Â£´¤Î»ú¸Ç¤á¡Ë¤ÇÀÐ¿¹¤«¤é¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ£ÅÄ¤Ï¡ÖÆ£ÅÄ¹¸À¸¤¬¤¤¤ë¤«¤é¿·Æü¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡£àÆ£ÅÄ»þÂåá¤¬Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¡£±Ê±ó¤ËËÉ±Ò¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¡×¤È¹ë¸ì¡£°ìÊý¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÏÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü£×£×£Å¤«¤é¤Î²ò¸ÛÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥§¥ê¡¼¡õ¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¥¤¥Ó¥ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£