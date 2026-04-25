Prime Videoの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」のスピンオフシリーズ「ジェン・ブイ」が、登場済みのシーズン2をもって終了となることがわかった。待望されていたシーズン3は実現しない。米などが報じた。

「ザ・ボーイズ」の世界で繰り広げられる「ジェン・ブイ」は、スーパーヒーローを養成するゴドルキン大学を舞台とするシリーズ。若きヒーローたちの友情や葛藤が描かれ、「ザ・ボーイズ」とはキャラクターが相互に登場した。

2023年にシーズン1が登場。シーズン2は撮影開始直前にメインキャストのチャンス・パードモが亡くなるという悲劇に見舞われなが、脚本の書き直しを経て2025年に配信された。

キャラクターたちは今後、別作品に姿を見せることになるという。「ゴドルキンでのパーティーをもう1シーズン続けられたら良いのですが、『ジェン・ブイ』のキャラクターたちの物語は『ザ・ボーイズ』シーズン5や、今後予定されている他のVCUプロジェクトで続けていくことに注力します。また彼らに会えますよ」と、シリーズ製作のエリック・クリプキとエヴァン・ゴールドバーグは声明で伝えている。

クリプキは以前、としながら、「すごく気に入っています。これまで出てきたアイデアも最高なんです」と熱意を見せていた。同時に「Amazonがシーズン3の制作を決断するには、十分な視聴者数が必要です。現時点では分かりません」とも語っていたことから、Amazon側が求める基準に残念ながら至らなかったものと考えられる。

「ザ・ボーイズ」からは今後、ソルジャー・ボーイを中心にボートの起源を描く新スピンオフ「ヴォート・ライジング（原題）」が登場するが、こちらは時間軸が1950年となるため、基本的に「ジェン・ブイ」のメンバーは関係しにくいはずだ。そのほか、メキシコを舞台移す「ザ・ボーイズ：メキシコ（原題）」も脚本が進行中。「ザ・ボーイズ」シーズン5後の世界を描くという。

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