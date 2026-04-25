すかいらーくレストランツが運営するガストは、「ポケモン」30周年を記念したキャンペーンを4月23日から6月17日まで開催している。

今回のキャンペーンでは、ガスト全店にて「ポケモン」をイメージした子どもから大人まで楽しめるおいしいメニューと体験が提供される。

特別メニューにはピカチュウの“しっぽで開く”ミニチーズINハンバーグなど全4品が登場。また、対象メニューの注文で付いてくる“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズ、記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カード、親子で遊べるクイズなど、店内でも“ポケモンたちと出会うぼうけん”を楽しめる施策が多数用意される。

今回、キャンペーン開催に先駆けてメニューやグッズを撮影できる機会を得たので、本稿で紹介していきたい。

□「ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン」のページ

ピカチュウの“しっぽで開く”ミニチーズINハンバーグに、ポケモンのわざを表現したメニューが登場！

＼ポケモン30周年記念／ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ

価格：1,429円（税込）

※開封時にはやけどに注意

今回のキャンペーンで最も注目したいのは、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニュー、その名も「＼ポケモン30周年記念／ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」だ。

「ポケモン」30周年オリジナルデザインのホイルを「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型のメニューとなっており、自分で開けるワクワク感を楽しめる。

実際に「しっぽ型ホイルカッター」を使ってホイルを開けてみたが、力を入れずともす～っとキレイな直線で切り開くことができたので、小さな子どもでも問題なく楽しめそうだ。

ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」は記念に持ち帰ることも可能。収納する台紙はピカチュウの後ろ姿をイメージしたものになっているところもかわいい。

こちらのメニューはホイル・ホイルカッターの在庫がなくなり次第、販売が終了となるそうなので、気になる方はぜひ早めに体験していただきたい。

「＼ポケモン30周年記念／ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」 価格：1,429円（税込）

ホイルは「ポケモン」30周年オリジナルデザインになっている

こちらがピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」だ。台紙がピカチュウの後ろ姿になっているところもかわいい

先端が細くなっている方でホイルを切り開いていこう

まずはプスっとホイルにカッターの先端を突き刺していく

そのまます～っと線を引くようにカッターを動かしていこう。面白いくらい簡単に、しかもキレイに切り開いていけるのには少し感動した

端っこまで切りこみを入れたら後は手でホイルを開けば、熱々のミニチーズINハンバーグがお目見え

この破壊力である。絶対おいしいやつ！

＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ

価格：1,209円（税込）

※ピック、敷紙がなくなり次第販売終了

こちらはヒトカゲの「ほのおのうず」をダイナミックに表現したトルネードポテトが特徴のミートソースパスタ。ヒトカゲのピックに加え、ほのおタイプのポケモンたちがデザインされた敷紙付きで提供される。

ミートソースは濃厚で、ホクホクのポテトと絡めて食べるのもオススメ。満足感たっぷりの一皿となっている。

「＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ」 価格：1,209円（税込）

ヒトカゲのピックが付いたトルネードポテトがひときわ目を引く1品だ

料理はほのおタイプのポケモンたちがデザインされた敷紙で提供される

＼くさタイプのポケモンといっしょ／フシギダネの“はっぱカッター”タコライス

価格：1,209円（税込）

※ピック、敷紙がなくなり次第販売終了

今回のキャンペーンメニューの中で、個人的にイチオシなのがこちらのタコライス。少しピリ辛な味がクセになり、なんとも食欲そそる1品に仕上がっている。

フシギダネの「はっぱカッター」を表現したというタコライスはチップスの食感も楽しく、彩り豊かな野菜もたっぷり。チップス、お肉、野菜のハーモニーが楽しめる。

こちらのメニューはフシギダネのピック、そしてくさタイプのポケモンたちがデザインされた敷紙と一緒に提供される。

「＼くさタイプのポケモンといっしょ／フシギダネの“はっぱカッター”タコライス」 価格：1,209円（税込）

フシギダネのピック付きだ。“はっぱカッター”をイメージしたメニューになっており、彩り豊かな野菜がわざの鮮やかさを演出しているとのことだ

こちらのメニューはくさタイプのポケモンたちがデザインされた敷紙で提供される

＼みずタイプのポケモンといっしょ／ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー

価格：879円（税込）

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供

※ピック、敷紙がなくなり次第販売終了

キャンペーン商品の中で、今回唯一のデザートメニューとなるのがこのゼニガメの“なみのり”をイメージしたかき氷サンデーだ。ゼニガメのピックに加え、みずタイプのポケモンがデザインされたコースター付きで提供される。

爽やかなブルーのラムネ味かき氷と、甘くて濃厚なソフトクリームの相性はばつぐんだ。

付属の「パチパチアメ」をかけると、口の中ではじける感覚を楽しめる。

「＼みずタイプのポケモンといっしょ／ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー」 価格：879円（税込）

ゼニガメのピック付き。ソフトクリームを波に見立ててゼニガメが“なみのり”しているような見た目を楽しめる

付属の「パチパチアメ」がこれまたいい仕事をしてくれる。食べると思わず笑顔に！

こちらのメニューには敷紙ではなくコースターが付属。みずタイプのポケモンたちがデザインされている

旅立ちの3匹ポケモンが全員集合！ 絶対にゲットしたい「ゆらゆらアクリルスタンド」

今回のキャンペーンで登場する特別メニューを注文すると、ガストオリジナルグッズが付いてくる。グッズには歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、左右にゆらゆら揺れるかわいらしいアクリルスタンド（全5種）と、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるガストオリジナルのスペシャルフレンダピックが用意されており、どちらか1つを選ぶことができる。

ゆらゆらアクリルスタンドは表面と裏面でデザインが異なる特別仕様。フレンダピックはリザードンのタッグに、フシギバナとカメックスを使い分けることができるものとなっている。

なお、「ゆらゆらアクリルスタンド」と「ポケモンフレンダ スペシャルフレンダピック」の数には限りがあり、いずれかがなくなった場合は、どちらか一方の提供になるとのこと。確実に手に入れたいという方は、対象店舗へ早めに行くことをオススメする。

【ゆらゆらアクリルスタンド】

「ゆらゆらアクリルスタンド」は全5種。ブラインドパッケージで提供され、アクリルスタンドの種類を選ぶことはできない

こちらが中身だ

台紙から各パーツを外して組み立てていくタイプ

組み立て自体は簡単で、くぼみを対象の溝にはめていくだけだ。マニュアルが付属しているので順序などを確認しておこう

完成

ディスプレイするだけでなく、ゆらゆら左右に揺らして楽しむことができる

表面と裏面でデザインが異なるのもポイント。こちらはフシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ（表）

その裏はチコリータ/ヒノアラシ/ワニノコ といった具合に、全5種で歴代旅立ちの3匹ポケモンが全員集合している

ランダム提供のためなかなかコンプリートは難しいかもしれないが、集めたくなるコレクション性の高いものとなっている。友人同士で推しポケモンのものと交換したりするのも楽しそうだ

【ポケモンフレンダ スペシャルフレンダピック】

こちらが本キャンペーン限定のオリジナルフレンダピックだ

リザードン、フシギバナ、カメックスのイラストがかっこいい！

タッグを使い分けることで複数のタイプに対応できる強力なフレンダピックとなっている。「ポケモンフレンダ」プレーヤーはぜひゲットしていただきたい

フォトパネルや座席カードなど店内もポケモンづくし！ 対象メニューの注文でGETできるカプセルグッズも

キャンペーン期間中、ガスト店内ではポケモンと一緒に写真を撮れる大型フォトパネル、ポケモンたちがテーブルでお出迎えしてくれる座席カードといった、特別な施策も用意される。

また、小学生以下限定にはなるが、対象メニューの注文でもらえるガチャコインで、「ポケモン」デザインのカプセルグッズをゲットすることも可能。

カプセルグッズは子ども向けと侮るなかれ、デザインも凝っており、かなり魅力的なものとなっているので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。

【店内施策】

キャンペーン期間中、店内にはポケモンと一緒に写真を撮れるフォトパネルが用意される ※一部フォトパネルがない店舗もある

こちらはポケモンたちがお出迎えしてくれる座席カード。普段は席に貼ってあるものだが、今回は特別に撮影させていただけた。デザインはなんと40種ほど。案内された席に推しポケモンのカードがあったらテンションも上がりそうだ。なお、座席が多い店舗は全て用意できない場合もあるとのこと

こちらはメニュー表と、キャンペーン期間中に用意されるポケモンミニクイズ。料理が提供されるまでの間も楽しめそうだ

【カプセルグッズ】

カプセルグッズは全12種の用意があるとのこと。今回はその中から一部を紹介

こちらはコマを回してポケモンバトルが楽しめる「クルコロコレクションのウルトラスピンアタック（全3種）」のホゲータモデルだ。ほのおタイプわざをイメージしたシールも付いていてかっこいい！

こちらは「チャームコレクションのアクリルチャーム（全3種）」からニャオハ

「ポケモン」30周年ロゴのミニチャーム付きとなっている

「チャームコレクションの迷路チャーム（左）」と「クルコロコレクションの迷路チャーム（右）」は3種×3種の全6種がラインナップ。こちらは水タイプの絵柄違いをそれぞれピックアップしていただいた

いずれも表面と裏面のデザインが異なるものとなっている（上の画像は「クルコロコレクション」の迷路チャーム、下の画像は「チャームコレクション」の迷路チャーム）

アクリルチャーム、迷路チャームはボールチェーン付きで、ジャラっとカバンなどに装着してみるのも良さそう

さて、今回紹介したガスト×ポケモン30周年キャンペーンは4月23日から6月17日まで開催（※グッズがなくなり次第終了）。子どもから大人まで楽しめるメニューやグッズが揃えられているので、この機会に家族や友人同士でガストに足を運んでみてはいかがだろうか。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※店内飲食限定です

※写真はイメージです

※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます

※10時30分からの販売となります

※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算させていただきます

※0時以降は販売していないメニューがございます

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

