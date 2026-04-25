「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第1試合でセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）がオーラスの親番で見せた渾身の「ダイナミックツモ」が、ファンの度肝を抜いた。

【映像】高く掲げた手からアガリ牌！竹内元太のダイナミックツモ

場面は運命の南4局。2万9700点持ちの2着目だった竹内は、トップ目のTEAM雷電・本田朋広（連盟）をわずか1000点差で追う極限のシチュエーション。配牌から赤5筒を内蔵し、ドラの6筒受けも十分な好形を手にすると、トップ逆転へ向けて猛チャージを開始する。

しかし、先に牙を剥いたのは本田だった。4巡目に早くも平和のテンパイを入れ、三・六万待ちで竹内を突き放しにかかる。そんな本田の攻勢を振り切り、竹内が追いついたのは7巡目。ドラの6筒を引き入れ、赤・ドラを抱えた平和の二・五万待ちでリーチを宣言した。

勝負を決めたのはその直後の8巡目。竹内は引き寄せた牌を高く掲げる独特のモーションから、しっかりとカメラにアガリ牌を見せつけると、卓が唸るような心地よい音とともに五万を叩きつけた。

リーチ・一発・ツモ・平和・赤・ドラで親の跳満、1万8000点だ。この一撃で本田を置き去りにし、一気に突き抜けるトップ目へと浮上した。そのダイナミックなアクションと圧倒的な破壊力に、ファンからは「元太すげー」「おおおおお」「かっけえええええ」「元太やるやんｗ」「ツモモーションめちゃくちゃ力入ってたな」と絶賛の嵐が巻き起こった。

その後も加点し、文句なしのトップを飾った竹内。セミファイナルの舞台に、大きな足跡を残す劇的な幕切れとなった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

