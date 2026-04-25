大相撲に新たな２世力士が誕生する。初土俵を目指して夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査を、雷親方（４７）＝元小結垣添＝の長男、垣添玄空（はるく、１８）が受検する。おかみさんの母、栄美さん（４４）は３度の女子相撲日本一を誇る。２世力士は珍しくないが、両親から相撲ＤＮＡを受け継ぐのは珍しい。

異色の入門会見だった。師匠の雷親方と並び、栄美さんの存在感が際立っていた。１８０センチ、１１５キロの玄空は「気合を入れて、全力を出し切りたい。花火のような力士になりたい」と誓った。

中学卒業まで運動経験は皆無。中学３年の秋、国体を視察した雷親方に同行した際、埼玉栄・山田道紀監督に声をかけられ、入学後に相撲を始めた。経験者がそろう強豪だが、高校２年で大会出場をかけた部内戦を制して自信が芽生えた。入学時から体重は約４０キロ増。昨年の高校総体で団体戦３位に貢献するなど成長した。

中学までは最大で１日１６時間プレーしていたというゲーマー。初心者で入部した強豪でレギュラーになった。「体重１００キロだった高２で、５０メートル走６秒３だった」と、潜在的な才能はあったのだろう。

雷親方は日体大で学生横綱に輝き、入門後は小結まで昇進。晩年は故障に苦しみ、幕下２２枚目で７戦全敗の２０１２年春場所限りで引退。玄空は幼い頃にケガに苦しむ父の姿や「厳しいぶつかり稽古を見て無理だと思った」と土俵に拒否反応を示していたが、強豪で一気に開花した。

栄美さんは高校時代に１度、日大で２度日本一を経験。世界選手権で団体優勝に貢献した。「中３の時の玄空と１０回相撲を取れば７回は勝っていた」と元気にあふれ、２３年２月に雷親方が入間川部屋を継承し、おかみさんとなってから相撲熱が一層高まった。押し相撲の親方に対して、四つ相撲だっただけに「玄空に出し投げを教えた」とコーチ役も担う。

栄美さんを「ママ」と慕う部屋頭の幕内獅司は「取組の作戦はママが考える。自分の相撲はママの相撲」と語る。玄空の入門に「ブラザーが入ってうれしい」と、“弟”の存在に大歓迎だ。

元大関貴ノ花と元横綱若乃花と貴乃花、元関脇琴ノ若（現佐渡ケ嶽親方）と大関琴桜、父が元幕下だった若隆景らのケースを含めれば父子力士は珍しくない。それでも、両親が元競技者で実力者なのは珍しい。

競技歴３年。蹴手繰り（けたぐり）など何でもありの玄空の相撲を「訳が分からない」と評する雷親方だが、「すぐ逃げ帰ってくると思っていたら、頑張り抜いてプロに入りたいと言ってきた。本気だと思う」と認めている。玄空は「師匠、母からもアドバイスをもらえて環境に恵まれている。本当に自分次第」と前だけを向く。陽気なキャラクターの持ち主で、また楽しみな存在が増えた。（デイリースポーツ・山本鋼平）

◆垣添玄空（かきぞえ・はるく）２００７年９月１８日、東京都台東区出身。中学までスポーツ歴はなく、埼玉栄高で相撲を始め、３年時の高校総体団体戦３位、同国民スポーツ大会相撲少年団体で埼玉県の準優勝に貢献した。名前は父の雷親方が現役時代に大関把瑠觥を意識して「ハルク」を希望したことから。母は女子相撲日本一の栄美さん、妹は埼玉栄高１年で相撲部の星空（せいら）さん。憧れは朝青龍。好きなゲームは「スマッシュブラザース」でカズヤを愛用。１８０センチ、１１５キロ。しこ名は「垣添」の予定。