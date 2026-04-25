俳優の川島海荷さん（32）が2026年4月7日、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿を披露した。

「メガネ愛好家として」

川島さんは、「メガネ愛好家として、ちょっとしたこだわりもあるので、、収録前とっておきの勝負メガネを選びに行きました」といい、メガネをかけた姿やチェック柄のトップスと黒いロングスカートを合わせたコーデなど4枚の写真を投稿。「メガネ女子どうでしょうか？」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、メガネをかけて、チェック柄の半袖トップスと黒いロングスカートを着用。窓をバックに、頬に手を添えてカメラ目線で写っていた。

2枚目では、少し下を向いて微笑んでいた。3枚目では、足元にヒールを合わせた全身ショットを披露。4枚目では、グレーのカーディガンと黒いシャツを着用し、メガネが並ぶテーブルを前に笑顔をみせていた。

この投稿には、「可愛いすぎます」「知的でかわいいー」「眼鏡だと色気増してる」「ドキドキします！！」「めっちゃオシャレ」といったコメントが寄せられていた。