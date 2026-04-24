Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』占い界を支配した女王・細木数子の人生ドラマはなぜ面白いのか
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が2026年4月27日より配信スタート！ 占い師・細木数子の壮絶な人生を描いたこのドラマ、全9話を試写で鑑賞しましたが面白過ぎました！ というわけで見どころを大特集します。
細木数子（ほそき・かずこ）
1938年生まれ。東京都出身。六星占術の創始者。占いブームをけん引し、メディアにも多く登場。冠番組を持ち、占い本は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界新記録を樹立。しかし、闇社会とのつながりや霊感商法の疑いも持たれ、黒いうわさも多かった。2021年、83歳没。
では、続いて作品の主な登場人物をご紹介しましょう。
・細木数子（戸田恵梨香）
『地獄に堕ちるわよ』の主人公。戦後の焼け野原で飢えに苦しみながらも家族で協力し合って生き抜く。強欲で狙った獲物は逃さない、目標は必ず達成する。歯向かう者は許さない。成功するためには手段を選ばないという鋼のスピリットで人気占い師として大成功する。
・魚澄美乃里（伊藤沙莉）
売れない作家。実家で実母と幼い娘と暮らしているシングルマザー。細木数子の自伝小説を執筆するため、密着インタビューをする。細木に気に入られていたが……。
・堀田雅也（生田斗真）
江戸川一家の総長。細木が生涯愛した男。
・島倉千代子（三浦透子）
昭和の大物演歌歌手。男にだまされ借金を背負いどん底だったとき、細木に救われる。
・須藤豊（中島歩）
細木が銀座のママ時代に知り合った不動産会社の男。若き日の細木の人生を左右する存在。
・細木久雄（細川岳）
細木数子の弟。細木が経営していたクラブで右腕となって働く。
・中園榮一（高橋和也）
クラブ経営に進出した細木を金銭的に支えているスポンサー。
・細木みね（富田靖子）
細木の母親。思い立ったら即行動するやり手の娘をいつも心配している。
「アタシの人生は面白いわよ」と細木は自身の10代のエピソードから語り始める。戦後の貧しさをたくましく乗り越え、銀座でクラブをオープンするほどになった細木の濃厚な人生エピソードの数々は刺激的、かつ、美乃里は細木の情の深さと面倒見のよさも感じていた。しかし、彼女には別の顔もあったのです。
細木の少女時代は、戦後の混乱期で殺伐としていた頃。その時代の描写も戦争映画のように全体的にグレーで貧しさを強調しています。そこからクラブのママへとのし上がっていく細木。彼女のクラブがあった銀座は高度経済成長期とともに街が活気づいていた頃。戦後のシーンから一転して華やかな世界が映し出されます。本作の瀧本智行監督は、
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「日本映画でこれまでにない絵に仕上がりました」
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と大満足のコメントを残していますが、それも納得。細木のクラブのゴージャズなインテリアはまさに昭和の美の結集と言えるでしょう。
▼その2：こだわりがつまった美しい衣装の数々
俳優たちの衣装にも注目。細木やホステスたちのドレス、着物など細部まで趣向を凝らしています。戸田の衣装はオーダーメイド。加えてエルメスのバーキン、アルマーニの逸品などは、細木の家族が保管していた本人の私物を特別に借用。細木や島倉千代子の着物など、昭和の雰囲気をあますところなく表現しつつ、俳優たちの美しさを際立たせた衣装は必見です。
▼その3：六星占術とテレビ番組
中国古来の易学、算命学などをもとに細木が考案した占い・六星占術。12年に一度訪れる不運「大殺界」というパワーワードが人の心をざわつかせ、話題になり、本も爆発的に売れました。それとともに占い師としてメディアを席巻。
『ズバリ言うわよ！』（TBS系）などのテレビ番組では「アンタ、死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」などの不吉な言葉を連発することで視聴者をくぎ付けに。本作でも細木のテレビ番組収録シーンがあります。今でも占い番組は人気がありますが、これほど毒気があり、刺激が強いのは細木の番組が最初で最後かも。占い番組のシーンもぜひ注目してください。
▼その4：キャスティングの素晴らしさ
本作のキャスティングは脇役にいたるまでベストの布陣でドラマ化していますが、特にすごかったのはこの3人の俳優です。
・戸田恵梨香のキャスティング、決め手は声と目力
17歳から66歳までの細木を演じた戸田は細木と顔も体型も全然似ていないのに、だんだん細木に見えてくる。細木の人生が毒を含んで濃厚になっていくにつれ、演じる戸田の表情にも悪魔的な色が加わっていきます。
キャスティングの決め手は声質と目力だったそう。確かに戸田は声が低く、かつ、よく通るので、決めゼリフがストレートに刺さるのです。そんな戸田恵梨香の芝居について瀧本智行監督は、
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「あの稀代のトリックスターがどうして生まれたのか。彼女の芝居を通して発見することができた」
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と語っています。
・伊藤沙莉の役は監督の分身
伊藤が演じたのは、細木と対峙（たいじ）する作家・魚澄美乃里。美乃里は取材を通してゼロから細木を知っていくので視聴者に近い存在。美乃里目線がそのまま視聴者目線になるのです。
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「美乃里が自伝小説を依頼される2005年は、自分が監督デビューした年。新人時代に細木数子の映画を依頼されたら、どうしただろうと考えました」
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と語る瀧本監督。つまり美乃里は、監督の分身のような存在でもあるのです。伊藤沙莉の的確な演技は視聴者をこのドラマに自然にのめり込ませる力を放っています。
・三浦透子は歌声も島倉千代子と化した
3人目は島倉千代子役の三浦。男にだまされて多額の借金を背負ってしまい、細木に助けられた島倉は、借金を返すためにたくさんのステージで歌います。
三浦と島倉は似ていないけれど、三浦は、世間知らずのお嬢様のような話し方、人を疑うことを知らない無垢（むく）な島倉が憑依したような芝居を見せています。特に歌唱シーンは圧巻。三浦自身が歌っているのですが、戸田が「島倉さんの音源を使っているのかと思った」と語るほど。彼女の演技（＆歌）も注目必至です。
▼その5：全9話の構成が神！ どんでん返しが絶妙
『地獄に堕ちるわよ』の中盤ほどまで、細木は言葉がきついけれど、実は情に厚く、厳しい言葉がその人を救うこともできると教えてくれます。また戦後の苦労時代を経て、カフェ、ホステス、銀座のクラブ経営までキャリアをアップさせながらも、男で苦労する姿は同情してしまうほどです。
ところが後半に突入すると、別な世界が見えてきます。予想を裏切る展開は驚きを隠せませんでした。こんなふうに仕掛けてくるとは！ 思わず背筋がぞっとしましたが、面白さは加速していき、最終話まで一気見必至です。
戸田は脚本を読んだ際「ラストシーン、これでいいんですか！」と、瀧本監督に納得できないと詰め寄ったそうです。おそらく何度もブラッシュアップして出来上がったラストシーン、細木数子の表情が忘れられません！
昭和〜平成を駆け抜けた稀代の占い師・細木数子。彼女のような占い師は今後、現れないでしょう。『地獄に堕ちるわよ』を見て、その人生に圧倒されてください。
監督：瀧本智行、大庭功睦
出演：戸田恵梨香、伊藤沙莉、三浦透子、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、細田善彦、周本絵梨香、金澤美穂、笠松将、永岡佑、中村優子、市川実和子、高橋和也、杉本哲太、余貴美子、石橋蓮司、富田靖子、生田斗真
脚本：真中もなか
音楽：稲本響
撮影監督：河津太郎（JSC）
美術監督：原田満生
録音：高野泰雄
装飾：石上淳一
編集：高橋信之（※高ははしごだか）、岡崎正弥（※崎はたつさき）
スタイリスト：纐纈春樹
VFX スーパーバイザー：牧野由典
エグゼクティブプロデューサー：岡野真紀子（Netflix）
プロデューサー：坂野達哉、深津智男
ラインプロデューサー：原田耕治
制作プロダクション：ジャンゴフィルム
企画・製作：Netflix
＜参考＞
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』公式資料
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』 公式Webサイト
(文:斎藤 香（映画ガイド）)
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』とは2026年4月27日（月）から配信されるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、六星占術でメディアの寵児（ちょうじ）となった占い師・細木数子の物語。細木を戸田恵梨香が演じていることも話題です。若い人の中には「細木数子って誰？」という人もいると思うのでサクッとプロフィールを。
細木数子（ほそき・かずこ）
1938年生まれ。東京都出身。六星占術の創始者。占いブームをけん引し、メディアにも多く登場。冠番組を持ち、占い本は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界新記録を樹立。しかし、闇社会とのつながりや霊感商法の疑いも持たれ、黒いうわさも多かった。2021年、83歳没。
『地獄に堕ちるわよ』主な登場人物
・細木数子（戸田恵梨香）
『地獄に堕ちるわよ』の主人公。戦後の焼け野原で飢えに苦しみながらも家族で協力し合って生き抜く。強欲で狙った獲物は逃さない、目標は必ず達成する。歯向かう者は許さない。成功するためには手段を選ばないという鋼のスピリットで人気占い師として大成功する。
・魚澄美乃里（伊藤沙莉）
売れない作家。実家で実母と幼い娘と暮らしているシングルマザー。細木数子の自伝小説を執筆するため、密着インタビューをする。細木に気に入られていたが……。
・堀田雅也（生田斗真）
江戸川一家の総長。細木が生涯愛した男。
・島倉千代子（三浦透子）
昭和の大物演歌歌手。男にだまされ借金を背負いどん底だったとき、細木に救われる。
・須藤豊（中島歩）
細木が銀座のママ時代に知り合った不動産会社の男。若き日の細木の人生を左右する存在。
・細木久雄（細川岳）
細木数子の弟。細木が経営していたクラブで右腕となって働く。
・中園榮一（高橋和也）
クラブ経営に進出した細木を金銭的に支えているスポンサー。
・細木みね（富田靖子）
細木の母親。思い立ったら即行動するやり手の娘をいつも心配している。
『地獄に堕ちるわよ』物語歯に衣着せぬ強烈な言葉で鑑定する人気占い師・細木数子の自伝小説を執筆することになった作家・魚澄美乃里。小説が売れずに悩んでいた彼女にとって、細木の自伝の仕事は大チャンス。早速細木に会いに行き、話を聞くことに。
「アタシの人生は面白いわよ」と細木は自身の10代のエピソードから語り始める。戦後の貧しさをたくましく乗り越え、銀座でクラブをオープンするほどになった細木の濃厚な人生エピソードの数々は刺激的、かつ、美乃里は細木の情の深さと面倒見のよさも感じていた。しかし、彼女には別の顔もあったのです。
『地獄に堕ちるわよ』を楽しむための重要ポイント5つ▼その1：昭和を見事に再現した映像と美術
細木の少女時代は、戦後の混乱期で殺伐としていた頃。その時代の描写も戦争映画のように全体的にグレーで貧しさを強調しています。そこからクラブのママへとのし上がっていく細木。彼女のクラブがあった銀座は高度経済成長期とともに街が活気づいていた頃。戦後のシーンから一転して華やかな世界が映し出されます。本作の瀧本智行監督は、
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「日本映画でこれまでにない絵に仕上がりました」
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と大満足のコメントを残していますが、それも納得。細木のクラブのゴージャズなインテリアはまさに昭和の美の結集と言えるでしょう。
▼その2：こだわりがつまった美しい衣装の数々
俳優たちの衣装にも注目。細木やホステスたちのドレス、着物など細部まで趣向を凝らしています。戸田の衣装はオーダーメイド。加えてエルメスのバーキン、アルマーニの逸品などは、細木の家族が保管していた本人の私物を特別に借用。細木や島倉千代子の着物など、昭和の雰囲気をあますところなく表現しつつ、俳優たちの美しさを際立たせた衣装は必見です。
▼その3：六星占術とテレビ番組
中国古来の易学、算命学などをもとに細木が考案した占い・六星占術。12年に一度訪れる不運「大殺界」というパワーワードが人の心をざわつかせ、話題になり、本も爆発的に売れました。それとともに占い師としてメディアを席巻。
『ズバリ言うわよ！』（TBS系）などのテレビ番組では「アンタ、死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」などの不吉な言葉を連発することで視聴者をくぎ付けに。本作でも細木のテレビ番組収録シーンがあります。今でも占い番組は人気がありますが、これほど毒気があり、刺激が強いのは細木の番組が最初で最後かも。占い番組のシーンもぜひ注目してください。
▼その4：キャスティングの素晴らしさ
本作のキャスティングは脇役にいたるまでベストの布陣でドラマ化していますが、特にすごかったのはこの3人の俳優です。
・戸田恵梨香のキャスティング、決め手は声と目力
17歳から66歳までの細木を演じた戸田は細木と顔も体型も全然似ていないのに、だんだん細木に見えてくる。細木の人生が毒を含んで濃厚になっていくにつれ、演じる戸田の表情にも悪魔的な色が加わっていきます。
キャスティングの決め手は声質と目力だったそう。確かに戸田は声が低く、かつ、よく通るので、決めゼリフがストレートに刺さるのです。そんな戸田恵梨香の芝居について瀧本智行監督は、
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「あの稀代のトリックスターがどうして生まれたのか。彼女の芝居を通して発見することができた」
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と語っています。
・伊藤沙莉の役は監督の分身
伊藤が演じたのは、細木と対峙（たいじ）する作家・魚澄美乃里。美乃里は取材を通してゼロから細木を知っていくので視聴者に近い存在。美乃里目線がそのまま視聴者目線になるのです。
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「美乃里が自伝小説を依頼される2005年は、自分が監督デビューした年。新人時代に細木数子の映画を依頼されたら、どうしただろうと考えました」
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と語る瀧本監督。つまり美乃里は、監督の分身のような存在でもあるのです。伊藤沙莉の的確な演技は視聴者をこのドラマに自然にのめり込ませる力を放っています。
・三浦透子は歌声も島倉千代子と化した
3人目は島倉千代子役の三浦。男にだまされて多額の借金を背負ってしまい、細木に助けられた島倉は、借金を返すためにたくさんのステージで歌います。
三浦と島倉は似ていないけれど、三浦は、世間知らずのお嬢様のような話し方、人を疑うことを知らない無垢（むく）な島倉が憑依したような芝居を見せています。特に歌唱シーンは圧巻。三浦自身が歌っているのですが、戸田が「島倉さんの音源を使っているのかと思った」と語るほど。彼女の演技（＆歌）も注目必至です。
▼その5：全9話の構成が神！ どんでん返しが絶妙
『地獄に堕ちるわよ』の中盤ほどまで、細木は言葉がきついけれど、実は情に厚く、厳しい言葉がその人を救うこともできると教えてくれます。また戦後の苦労時代を経て、カフェ、ホステス、銀座のクラブ経営までキャリアをアップさせながらも、男で苦労する姿は同情してしまうほどです。
ところが後半に突入すると、別な世界が見えてきます。予想を裏切る展開は驚きを隠せませんでした。こんなふうに仕掛けてくるとは！ 思わず背筋がぞっとしましたが、面白さは加速していき、最終話まで一気見必至です。
戸田は脚本を読んだ際「ラストシーン、これでいいんですか！」と、瀧本監督に納得できないと詰め寄ったそうです。おそらく何度もブラッシュアップして出来上がったラストシーン、細木数子の表情が忘れられません！
昭和〜平成を駆け抜けた稀代の占い師・細木数子。彼女のような占い師は今後、現れないでしょう。『地獄に堕ちるわよ』を見て、その人生に圧倒されてください。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』作品情報2026年4月27日（月）よりNetflixにて世界独占配信
監督：瀧本智行、大庭功睦
出演：戸田恵梨香、伊藤沙莉、三浦透子、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、細田善彦、周本絵梨香、金澤美穂、笠松将、永岡佑、中村優子、市川実和子、高橋和也、杉本哲太、余貴美子、石橋蓮司、富田靖子、生田斗真
脚本：真中もなか
音楽：稲本響
撮影監督：河津太郎（JSC）
美術監督：原田満生
録音：高野泰雄
装飾：石上淳一
編集：高橋信之（※高ははしごだか）、岡崎正弥（※崎はたつさき）
スタイリスト：纐纈春樹
VFX スーパーバイザー：牧野由典
エグゼクティブプロデューサー：岡野真紀子（Netflix）
プロデューサー：坂野達哉、深津智男
ラインプロデューサー：原田耕治
制作プロダクション：ジャンゴフィルム
企画・製作：Netflix
＜参考＞
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』公式資料
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』 公式Webサイト
(文:斎藤 香（映画ガイド）)