◇プロ野球パ・リーグ オリックスー日本ハム(24日、京セラドーム)

日本ハムの先発・伊藤大海投手が、7回に失点。ここまで守ってきた1点のリードを失い、勝ち越しを許しました。

日本ハム打線は初回から先制。対するオリックスの先発は、ここまで3戦全勝と好調を見せるエスピノーザ投手でしたが、2アウトから清宮幸太郎選手が四球で出塁し、盗塁で好機を拡大。郡司裕也選手のタイムリーで1点を先取しました。

援護をもらった伊藤投手は中5日で先発マウンドへ。初回から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。2回にはこの日初のヒットを浴びるも、得点は許さず。3回と5回にも三者凡退を記録するなど、好投を披露しました。6回にはピッチャー強襲の当たりを浴び、一時は治療に下がる場面もありましたが力投を継続。状態をあげるエスピノーザ投手の前に援護を得られない中でも、負けじと粘投を見せます。

しかし7回にオリックス打線につかまります。先頭からの2本の2塁打で同点に追いつかれると、2アウトまで追い込むも、オリックスの新助っ人・シーモア選手の豪快弾を被弾。2球目のスプリットを振り抜かれると、打球は5階席となるスタンド上段に飛び込む来日第1号の勝ち越し2ランとなりました。それでも伊藤投手は後続を抑え、2点ビハインドとしています。