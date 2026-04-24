名古屋市内で、国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」とみられる動物の目撃情報が相次ぎました。

【写真を見る】ニホンカモシカ? 名古屋で目撃相次ぐ 交差点で立ち止まりゆっくり歩く姿も… 去年も守山区･名東区に出没

警察によりますと、22日午後4時ごろ、名古屋市名東区の牧野ケ池緑地で、カモシカらしき動物を見た」との110番通報がありました。

警察が捜索しましたが、発見には至らなかったということです。24日に訪れた人は…



（近所の人）

「知らない。見ていない」

「タヌキとかテンは見るけど、カモシカはない。クマさえ出なければいい」

去年も守山区や名東区に出没

管理事務所によりますと、駐車場付近での目撃情報もありましたが確認できませんでした。

23日午前6時過ぎには、名古屋市昭和区の住宅街で目撃されました。交差点で一度止まり、再びゆっくり歩いていったということです。



（公園の利用者 去年5月 名古屋･守山区）

「すごい、どこから来たんだろう」

名古屋市では去年5月～6月にも、守山区や名東区にニホンカモシカが出没。東山動植物園で一時的に保護された後、生息地とみられる山へ放されました。

名古屋市は「見つけても近づかず警察などに連絡して欲しい」と話しています。