◇近畿学生野球春季リーグ第4節1回戦 奈良学園大10―3阪南大（2026年4月24日 GOSAND南港中央野球場）

奈良学園大が4季連続48度目の優勝に王手をかけた。

2回表に1点を先制されたが、直後に5番・北峯嵩流（4年、奈良大付）が中越え二塁打で出塁すると1死三塁で7番DH門野大和（3年、中京）が左中間を破る三塁打を放った。さらに、続く奥野太一（3年、鳥取城北）の三ゴロで勝ち越した。3回裏には暴投と6番・石井颯真（4年、八戸学院光星）の右前適時打で2点を追加。石井は5回に左越えにリーグ戦初本塁打も記録した。

6回に2点を返され、リードは2点となったが、7回に押し出し死球、敵失で得点を重ね、最後は2死満塁での1番・河原巧主将（4年、奈良大付）の走者一掃左越え二塁打でコールド勝ちを決めた。

河原主将は「芯で捉えていましたが、レフトフライかなと思いました。三振だけはしないようにと思っていたので、結果的にはよかったです」と、試合を決めた一打を振り返った。

酒井真二監督は「変な試合でしたね。うちもグダグダなところもあったので。あした勝って決めたいです」と、気持ちを引き締めていた。

25日の2回戦も勝てば最終節を待たずに優勝が決まり、敗れても月曜日の3回戦勝利で決まる。勝ち点を落とした場合、優勝決定は最終節に持ち越される。