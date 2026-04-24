【東京ばにゃ奈】仲間の「ごま」がボールチェーン付きぬいぐるみに！
東京ばな奈ワールド」とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年5月1（金）より公式オンラインショップ「パクとモグ」、「東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）」にて『東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ ごま』が発売される。
＞＞＞ゴマのボールチェーン付きぬいぐるみをチェック！（写真8点）
東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されている。
昨年8月には「ばにゃ奈」のぬいぐるみが第1弾として登場。「推しのぬいぐるみも欲しい」「ほかの子も家にお迎えしたい」と多くのご要望があったという。
そんな声にお応えして、今回はばにゃ奈達の中から第2弾「ごま」のぬいぐるみが誕生した。5月1日（金）より販売が開始される。そして、これから毎月、新たなぬいぐるみが登場するかも……！ ということなので続報もお見逃しなく。
それぞれ性格が違うばにゃ奈達。「ごま」の性格は、熱血系ドジ。筋トレ大好き。そんな「ごま」がぬいぐるみに。ごま色の毛並みに、太いまゆと大きな目がチャームポイント。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。しかも、しっかり自立もします。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目だ。
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東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま〜いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されている。
そんな声にお応えして、今回はばにゃ奈達の中から第2弾「ごま」のぬいぐるみが誕生した。5月1日（金）より販売が開始される。そして、これから毎月、新たなぬいぐるみが登場するかも……！ ということなので続報もお見逃しなく。
それぞれ性格が違うばにゃ奈達。「ごま」の性格は、熱血系ドジ。筋トレ大好き。そんな「ごま」がぬいぐるみに。ごま色の毛並みに、太いまゆと大きな目がチャームポイント。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。しかも、しっかり自立もします。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目だ。
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