後藤啓介が決勝点

欧州サッカー、ベルギー1部ジュピラー・プロ・リーグのプレーオフ1第4節は23日（日本時間24日）、シント＝トロイデン―アンデルレヒト戦が行われ、シント＝トロイデンが2-0で勝利した。日本代表の20歳FW後藤啓介が決勝点を挙げる活躍を見せたが、試合後に喜びを爆発させ、相手チームの怒りを買う事態に。一触即発の場面にネット上のファンも騒然となった。

スタメン出場した後藤は0-0の後半30分、MF伊藤涼太郎のクロスに体を投げ出して反応。足先でボールを押し込み先制点を奪った。今季11点目となる先制ゴールで勝利に貢献。だが、試合後にひと悶着が起きた。両手を広げながらピッチを走り歓喜を露わにすると、この行動に相手選手らが激怒。後藤に詰め寄ったところで味方が間に入って制止したものの、両チームの選手らが入り乱れ騒然となった。

後藤はアンデルレヒトからレンタル加入中。一触即発の場面は日本ファンの目にも届き、X上には「これ大丈夫なの？」「ノーセレブレーションどころかこれは古巣に対して良くないな」「干す方が悪いだろw」「流石に相手はキレるわこんなん」「あんな扱い受けたらそりゃこうしたくなるよな」「これは駄目だろ。喜び過ぎ」と賛否の声が寄せられた。

後藤は森保ジャパンにも選出される191cmの大型ストライカー。2023年11月にジュビロ磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍し、およそ1年後に完全移籍へ移行。昨年8月にシント＝トロイデンへ期限付き移籍で加入した。



（THE ANSWER編集部）