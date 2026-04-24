福原遥主演『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』細田佳央太、倍賞千恵子ら出演、主題歌は福山雅治が続投
俳優の福原遥が主演を務める映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開）の本ポスターと主題歌入り予告映像が解禁され、新たな出演者が発表された。あわせて、主題歌を福山雅治が前作に続き担当することも明らかになった。
【動画】時を超えてつながる愛が、再び涙を誘う予告映像
本作は、汐見夏衛のベストセラー小説を原作とした『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023年公開）の続編。前作は興行収入45億円を突破する大ヒットを記録し、SNSを中心に“泣ける映画”として社会現象を巻き起こした。
続編では、主演の福原のほか、前作より出口夏希、伊藤健太郎の出演が決定している。
解禁された予告映像は、特攻隊員・彰（水上恒司）と別れ、現代に戻った主人公・百合（福原）の「今でも、あなたが旅立った空を見上げてしまう」という切ない独白から始まる。戦時中の記憶と消えない想いを抱える百合の前に、彰の面影を感じさせる青年・涼が現れる――。
涼を演じるのは、映画『町田くんの世界』で映画初主演を務め、日曜劇場『ドラゴン桜』（TBS）や、大河ドラマ『どうする家康』（NHK）、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）などで着実にキャリアを積み重ねてきている細田佳央太。「プレッシャーも感じましたが、丁寧に作り上げた作品です」とコメント。さらに、過去と現代をつなぐ鍵を握る千代役を倍賞千恵子が務め、百合との再会が新たな一歩へと導く重要な役どころとなる。
また、百合が担任するクラスで進路に悩む女子高生役に、Netflix映画『新幹線大爆破』など出演作品が続く豊嶋花。戦後、千代の結婚相手となる林吉役を大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』など、話題作への出演が続く井之脇海が演じる。
あわせて公開された本ポスターは、「空に散った恋が 星になって降ってくる」というコピーとともに、満天の星空の下で佇む2人の姿を描いた幻想的なビジュアルに仕上がっている。
主題歌は前作に続き福山が担当。出会いと別れ、運命と宿命をテーマにしたバラード曲「邂逅（かいこう）」（アミューズ／Polydor Records）を書き下ろした。楽曲制作にあたり福山は「脚本を読ませていただき、作品世界を生きる人それぞれの清らかさとたくましさを感じました。“日常”や“幸福”は、出逢いと別れによって縫い合わされ紡がれていく。作品世界の住人たちの偶然と必然、運命と宿命を『邂逅』という楽曲で描いてみました。今作とともに皆様の心に届くことを願っております」と、本作に対する特別な想いを寄せている。
福原は「百合として生きたさまざまな想いが蘇り、胸がいっぱいになりました」と喜びを語った。
原作の汐見氏も「（前作の主題歌）『想望』は彰のための鎮魂歌、それでは今回はどんな鎮魂歌なのだろうと思いながら聴きせていただきました。きっと『百合の恋への鎮魂歌』であり、『彰の愛への鎮魂歌』でもあるのではないでしょうか。そして、新たな道へと踏み出す2人への祝福の歌であるように思います。理不尽な運命に翻弄された若者たちへの、福山さんの慈愛の眼差しを感じました」と絶賛している。
■主題歌：福山雅治のコメント（全文）
生きてこそ、生命あってこそ、なのだと。
生きるとは、受け入れて前に進むこと。
脚本を読ませていただき、作品世界を生きる人それぞれの清らかさと逞しさを感じました。
“日常”や“幸福”は、出逢いと別れによって縫い合わされ紡がれていく。
百合が前に進んでいく覚悟。
千代が伝えてくれる人生の受け入れ方。
汐見先生が僕との会話の中で印象に残っているとおっしゃっていただいた「鎮魂」。
今作においてそれは、哀しみや苦しみを過去に封じ込めるのではなく、心に宿し共に前進することと解釈しております。
作品世界の住人たちの偶然と必然、運命と宿命を「邂逅」という楽曲で描いてみました。
今作と共に皆様の心に届くことを願っております。
■主演：福原遥（加納百合役）のコメント
▼主題歌「邂逅」を聞いて
今作の主題歌、「邂逅」を聴かせていただき、前作からの想いが今作へと繋がっていることを感じ百合として生きたさまざまな想いが蘇り、胸がいっぱいになりました。今作も福山雅治さんが主題歌を担当してくださること、心からうれしく、感謝しております！福山さんの歌とともに、この作品に込められた想いが多くの皆様に届くことを願っています。
▼倍賞千恵子（千代役）・細田佳央太（宮原涼役）の出演決定を受けて、撮影を振り返って
倍賞千恵子さんとは今回初めて共演させていただきました。
まさか倍賞さんにご出演いただけるなんて！ととてもうれしく、今でも信じられない気持ちでいっぱいです。
倍賞さんとのシーンはどのシーンも心に残っており、百合の背中を優しく包み込み、そっと前へ押してくださりました。
一緒に過ごさせていただいた時間は私の宝物です。
休憩中もたくさんお話しさせていただき、ご一緒させていただけてとてもうれしかったです。
細田佳央太さんとははじめての共演で、いつかご一緒できたらと思っていたのでとてもうれしかったです！
大変な役だったと思いますが、それを感じさせず作品を力強く引っ張って下さり、感謝しております！
作品や役のこともたくさん話し合いながら撮影させていただき、ご一緒できてとても楽しかったです！
涼が細田さんで本当に良かったです！
■原作：汐見夏衛のコメント（全文）
▼主題歌「邂逅」を聞いて―――
福山さんとの対談の時、主題歌を作るときにはいつも「今作においてどの魂を鎮めるべきか」
「いかにレクイエムを作るか」を考えると仰っていたのが非常に印象的でした。
「想望」は彰のための鎮魂歌、それでは今回はどんな鎮魂歌なのだろうと思いながら聴きせていただきました。
きっと「百合の恋への鎮魂歌」であり、「彰の愛への鎮魂歌」でもあるのではないでしょうか。
そして、新たな道へと踏み出す二人への祝福の歌であるように思います。
理不尽な運命に翻弄された若者たちへの、福山さんの慈愛の眼差しを感じました。
▼倍賞千恵子（千代役）・細田佳央太（宮原涼役） の出演決定を受けて
涼という人物は「もしも彰が現代日本に生まれ育っていたら」と考え造形したキャラクターです。思考や言動を抑圧されず本心に正直に生きられる世の中で、彰と同じ優しさを持つ誠実な青年を、細田さんがまっすぐに演じてくださいました。
倍賞さん扮する千代の佇まいは、『あの花〜Another』執筆時、晩年の千代の姿として思い描いていた姿そのものの、包み込むような優しさと上品さと可憐さを纏った女性で、感激すら覚えました。お二人に演じていただけて本当に光栄です。
■細田佳央太（宮原涼役）のコメント
前作が話題になっていて、その続編にまさか自分が携わることになったときは驚きと共にプレッシャーも感じました。
いただいた本は原作の魅力をしっかりと引き継いでいて、ただ同時に、だからこそ難しいと感じるところもありました。
しかし、福原さんや新城監督をはじめとする明るいチームの皆様に支えていただき、撮影が終わった後でも、作品をより良いものにする為の話し合いが行われるくらい丁寧に作っていきました。
ぜひ公開を楽しみにしていてください。
■豊嶋花（紗良役）のコメント
たくさんの方が涙し、愛される作品となった『あの花』の続編に出演させていただけること、心から光栄に思います。
紗良は原作には登場しないオリジナルキャラクターのため、不安もありましたが、福原遥さんや細田佳央太さんをはじめ、スタッフの皆様が温かく支えてくださり、安心してお芝居に向き合うことができました。
前作の百合と重なる部分のある紗良が、どのように成長していくのかも楽しみにしていただけたらと思います。
■井之脇海（林吉役）のコメント
林吉と千代の大切なシーンを二日に分けて撮ることになり、流れている感覚が途切れないか、不安もありました。
ですが、腹をくくって、千代のことだけを考え、愛し、全力で演じていると、より深い心の動きが生まれてきました。
２日間かけたからこそ、純度の高い感情が溢れるシーンになったと感じています。
『あの花』の続きの世界で、林吉として、あたたかく深い愛に触れました。
公開を楽しみにしていてください！
■倍賞千恵子（千代役）のコメント
愛にあふれた作品に参加できた喜びを感じています。
戦時中からずっと生きてきた千代と百合ちゃんが現代で出会う、とても魅力的なお話で撮影を楽しみにしていました。
福原さんは、過去・現在・未来までを生きられるような不思議な魅力がある俳優さんでした。
撮影は短い間でしたけれど、まるで長くご一緒したかのような濃密なひとときを過ごすことができました。
映画を愛する新城組の皆さんと出会えたことは、私にとって大きな幸せだと思っております。
【動画】時を超えてつながる愛が、再び涙を誘う予告映像
本作は、汐見夏衛のベストセラー小説を原作とした『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023年公開）の続編。前作は興行収入45億円を突破する大ヒットを記録し、SNSを中心に“泣ける映画”として社会現象を巻き起こした。
解禁された予告映像は、特攻隊員・彰（水上恒司）と別れ、現代に戻った主人公・百合（福原）の「今でも、あなたが旅立った空を見上げてしまう」という切ない独白から始まる。戦時中の記憶と消えない想いを抱える百合の前に、彰の面影を感じさせる青年・涼が現れる――。
涼を演じるのは、映画『町田くんの世界』で映画初主演を務め、日曜劇場『ドラゴン桜』（TBS）や、大河ドラマ『どうする家康』（NHK）、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）などで着実にキャリアを積み重ねてきている細田佳央太。「プレッシャーも感じましたが、丁寧に作り上げた作品です」とコメント。さらに、過去と現代をつなぐ鍵を握る千代役を倍賞千恵子が務め、百合との再会が新たな一歩へと導く重要な役どころとなる。
また、百合が担任するクラスで進路に悩む女子高生役に、Netflix映画『新幹線大爆破』など出演作品が続く豊嶋花。戦後、千代の結婚相手となる林吉役を大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』など、話題作への出演が続く井之脇海が演じる。
あわせて公開された本ポスターは、「空に散った恋が 星になって降ってくる」というコピーとともに、満天の星空の下で佇む2人の姿を描いた幻想的なビジュアルに仕上がっている。
主題歌は前作に続き福山が担当。出会いと別れ、運命と宿命をテーマにしたバラード曲「邂逅（かいこう）」（アミューズ／Polydor Records）を書き下ろした。楽曲制作にあたり福山は「脚本を読ませていただき、作品世界を生きる人それぞれの清らかさとたくましさを感じました。“日常”や“幸福”は、出逢いと別れによって縫い合わされ紡がれていく。作品世界の住人たちの偶然と必然、運命と宿命を『邂逅』という楽曲で描いてみました。今作とともに皆様の心に届くことを願っております」と、本作に対する特別な想いを寄せている。
福原は「百合として生きたさまざまな想いが蘇り、胸がいっぱいになりました」と喜びを語った。
原作の汐見氏も「（前作の主題歌）『想望』は彰のための鎮魂歌、それでは今回はどんな鎮魂歌なのだろうと思いながら聴きせていただきました。きっと『百合の恋への鎮魂歌』であり、『彰の愛への鎮魂歌』でもあるのではないでしょうか。そして、新たな道へと踏み出す2人への祝福の歌であるように思います。理不尽な運命に翻弄された若者たちへの、福山さんの慈愛の眼差しを感じました」と絶賛している。
■主題歌：福山雅治のコメント（全文）
生きてこそ、生命あってこそ、なのだと。
生きるとは、受け入れて前に進むこと。
脚本を読ませていただき、作品世界を生きる人それぞれの清らかさと逞しさを感じました。
“日常”や“幸福”は、出逢いと別れによって縫い合わされ紡がれていく。
百合が前に進んでいく覚悟。
千代が伝えてくれる人生の受け入れ方。
汐見先生が僕との会話の中で印象に残っているとおっしゃっていただいた「鎮魂」。
今作においてそれは、哀しみや苦しみを過去に封じ込めるのではなく、心に宿し共に前進することと解釈しております。
作品世界の住人たちの偶然と必然、運命と宿命を「邂逅」という楽曲で描いてみました。
今作と共に皆様の心に届くことを願っております。
■主演：福原遥（加納百合役）のコメント
▼主題歌「邂逅」を聞いて
今作の主題歌、「邂逅」を聴かせていただき、前作からの想いが今作へと繋がっていることを感じ百合として生きたさまざまな想いが蘇り、胸がいっぱいになりました。今作も福山雅治さんが主題歌を担当してくださること、心からうれしく、感謝しております！福山さんの歌とともに、この作品に込められた想いが多くの皆様に届くことを願っています。
▼倍賞千恵子（千代役）・細田佳央太（宮原涼役）の出演決定を受けて、撮影を振り返って
倍賞千恵子さんとは今回初めて共演させていただきました。
まさか倍賞さんにご出演いただけるなんて！ととてもうれしく、今でも信じられない気持ちでいっぱいです。
倍賞さんとのシーンはどのシーンも心に残っており、百合の背中を優しく包み込み、そっと前へ押してくださりました。
一緒に過ごさせていただいた時間は私の宝物です。
休憩中もたくさんお話しさせていただき、ご一緒させていただけてとてもうれしかったです。
細田佳央太さんとははじめての共演で、いつかご一緒できたらと思っていたのでとてもうれしかったです！
大変な役だったと思いますが、それを感じさせず作品を力強く引っ張って下さり、感謝しております！
作品や役のこともたくさん話し合いながら撮影させていただき、ご一緒できてとても楽しかったです！
涼が細田さんで本当に良かったです！
■原作：汐見夏衛のコメント（全文）
▼主題歌「邂逅」を聞いて―――
福山さんとの対談の時、主題歌を作るときにはいつも「今作においてどの魂を鎮めるべきか」
「いかにレクイエムを作るか」を考えると仰っていたのが非常に印象的でした。
「想望」は彰のための鎮魂歌、それでは今回はどんな鎮魂歌なのだろうと思いながら聴きせていただきました。
きっと「百合の恋への鎮魂歌」であり、「彰の愛への鎮魂歌」でもあるのではないでしょうか。
そして、新たな道へと踏み出す二人への祝福の歌であるように思います。
理不尽な運命に翻弄された若者たちへの、福山さんの慈愛の眼差しを感じました。
▼倍賞千恵子（千代役）・細田佳央太（宮原涼役） の出演決定を受けて
涼という人物は「もしも彰が現代日本に生まれ育っていたら」と考え造形したキャラクターです。思考や言動を抑圧されず本心に正直に生きられる世の中で、彰と同じ優しさを持つ誠実な青年を、細田さんがまっすぐに演じてくださいました。
倍賞さん扮する千代の佇まいは、『あの花〜Another』執筆時、晩年の千代の姿として思い描いていた姿そのものの、包み込むような優しさと上品さと可憐さを纏った女性で、感激すら覚えました。お二人に演じていただけて本当に光栄です。
■細田佳央太（宮原涼役）のコメント
前作が話題になっていて、その続編にまさか自分が携わることになったときは驚きと共にプレッシャーも感じました。
いただいた本は原作の魅力をしっかりと引き継いでいて、ただ同時に、だからこそ難しいと感じるところもありました。
しかし、福原さんや新城監督をはじめとする明るいチームの皆様に支えていただき、撮影が終わった後でも、作品をより良いものにする為の話し合いが行われるくらい丁寧に作っていきました。
ぜひ公開を楽しみにしていてください。
■豊嶋花（紗良役）のコメント
たくさんの方が涙し、愛される作品となった『あの花』の続編に出演させていただけること、心から光栄に思います。
紗良は原作には登場しないオリジナルキャラクターのため、不安もありましたが、福原遥さんや細田佳央太さんをはじめ、スタッフの皆様が温かく支えてくださり、安心してお芝居に向き合うことができました。
前作の百合と重なる部分のある紗良が、どのように成長していくのかも楽しみにしていただけたらと思います。
■井之脇海（林吉役）のコメント
林吉と千代の大切なシーンを二日に分けて撮ることになり、流れている感覚が途切れないか、不安もありました。
ですが、腹をくくって、千代のことだけを考え、愛し、全力で演じていると、より深い心の動きが生まれてきました。
２日間かけたからこそ、純度の高い感情が溢れるシーンになったと感じています。
『あの花』の続きの世界で、林吉として、あたたかく深い愛に触れました。
公開を楽しみにしていてください！
■倍賞千恵子（千代役）のコメント
愛にあふれた作品に参加できた喜びを感じています。
戦時中からずっと生きてきた千代と百合ちゃんが現代で出会う、とても魅力的なお話で撮影を楽しみにしていました。
福原さんは、過去・現在・未来までを生きられるような不思議な魅力がある俳優さんでした。
撮影は短い間でしたけれど、まるで長くご一緒したかのような濃密なひとときを過ごすことができました。
映画を愛する新城組の皆さんと出会えたことは、私にとって大きな幸せだと思っております。