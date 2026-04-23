＜速報＞原英莉花が5年ぶりのメジャーに出陣 2パットでパー発進
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。
【写真】つぶらな瞳でプレーを見つめるリスさん
日本勢は15人が出場する。米ツアールーキーの原英莉花が、日本時間午後10時51分に競技を開始した。原にとって今大会は、2021年「AIG女子オープン」（全英）以来となるメジャーの舞台。日本で公式戦3勝を誇る“メジャーハンター”の活躍に期待がかかる。出だしの10番は2オン2パットのパー発進だった。現在、午前組の西村優菜、佐久間朱莉、岩井明愛、山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗がプレー中。岩井が2アンダー・首位タイ、山下は1アンダー・5位タイにつけている。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、午後組のひとりとして連覇への挑戦を開始する。同24日午前3時39分に、ネリー・コルダ、リリア・ヴ（ともに米国）との“歴代女王組”でスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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