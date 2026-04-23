Photo: 三浦一紀

意外なもの出てきたな。

液晶テレビで有名なREGZA（レグザ）が20周年を迎えました。おめでとうございます。そして、先日新製品がドバッと発表されました。「まあ、レグザだからテレビでしょ」とのんきに発表会に行ってきたのですが、いい意味で予想を裏切る新製品が登場しました。

ということで、発表された新製品をご紹介します。

次世代パネル「RGB Mini LED」搭載でさらに鮮やか

Photo: 三浦一紀

まずはテレビから。5モデル発表されましたが、そのフラッグシップモデルが「ZX1S」および「ZX2S」シリーズ。

液晶パネルは次世代映像技術「RGB Mini LED」を搭載しています。これは、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色のMini LEDを独立駆動するバックライト液晶パネル。RGB LEDがそれぞれ独立発光するため、純度の高い色再現が可能となっています。

Photo: 三浦一紀

実際目にすると、鮮やかすぎるっていうくらい鮮やか。これに目が慣れてしまうと、普通のテレビがモノクロに見えるんじゃないかっていうくらい鮮やかでした（そんなことはない）。

動きも滑らかなので、残像感なし。スポーツ中継なども安心して見られることでしょう。

Photo: 三浦一紀 視野角もなかなか広い

サイズはZX1Sが100V型、85V型、ZX2Sが75V型、65V型となっており、価格はオープン、発売は5月29日の予定です。

Photo: 三浦一紀 Z890S

このほか、従来比約1.2倍の高輝度Mini LEDバックライトと広色域量子ドットとワイドアングルパネルを採用した「Z890S」シリーズ、高輝度Mini LEDバックライト搭載の「Z770S」シリーズ、新開発の4K有機ELパネル搭載の「X770S」シリーズがあります。用途と予算に合わせてチョイスできますよ。

レグザ初のホワイトゲーミングモニター

Photo: 三浦一紀

レグザって、実はゲーミングモニターも出してるんですよ。

今回発表されたのは「RM-27G5SR」。27インチで、ボディカラーがホワイト。白いゲーミングモニターってあんまり見ないので、かなり新鮮です。

Photo: 三浦一紀

しかもこれ、回転させて縦長に使うことも可能。ビジネス用途でもいけますね。

Photo: 三浦一紀 視野角広いよ

スペック的には、解像度は2,560×1,440のWQHD、最大200Hzのリフレッシュレート、応答速度1ms（GTG）。結構いいですね。Fast IPSパネルにより、視野角も広くなっています。

ゲームにもビジネスにも使える1台。ホワイト基調のお部屋にいかがですかね。価格はオープン、発売日は5月29日の予定です。

レグザブランド初のオープンイヤー型イヤホン

Photo: 三浦一紀

最後は、レグザブランドとしては初となるワイヤレスイヤホンです。型番は「RB-A1S」。ただのワイヤレスイヤホンではありません、オープンイヤー、しかもイヤーカフ型です。

Photo: 三浦一紀

大口径11mmの振動板を採用し、オープンイヤー型ながらなかなか高音質。クリップ部はチタン製となっており、付け外しもスムーズで、耳に着けているストレスを感じません。

気になる音漏れはほぼ皆無。独自の指向性制御と逆位相フィルタリング技術などが活用されています。

このイヤホンは、レグザのテレビやサウンドバーなどの音響チームが手掛けたとのことで、かなりいいものに仕上がっています。イヤーカフタイプをお探しの方は、候補に入れておきましょう。こちらの発売は5月22日の予定。

Source: TVS REGZA