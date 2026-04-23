今夏、残留するのか――去就大注目の森保J主軸が直球質問に回答！「噂は知ってる」「プレミアリーグ？ 好きだけど…」
セリエAで評価を高め、ビッグクラブからの関心が囁かれる日本代表GK鈴木彩艶は、パルマからステップアップするのか。
イタリアメディア『Parma Live』によれば、鈴木はファンとの交流会に出席。その際に取材に応じ、「今夏、パルマに残留するのか」という直球質問に対し、こう答えた。
「分からない。自分の将来は誰にも予測できないからね。今はパルマにのみ集中している。僕の将来に関する噂？ ああ、いくつか読んだよ。選手にとっては良いことだと思う。良いプレーをすれば、多くのクラブが獲得を望んでくれるわけだからね。僕は常にもっと良いパフォーマンスを見せたいと思っている」
森保ジャパンの主軸を担う23歳はまた、「数週間後の自分の将来をどう描いている？ ワールドカップ後も含めて」と水を向けられた際には、大舞台への強い思いを明かした。
「ワールドカップでプレーしたい。もし良いプレーができれば、大きなステップアップができるかもしれない――分からないけど。今はここでのプレー、それからワールドカップにだけ集中している。プレミアリーグ？ 好きだけど、ここでのプレーも好きだし、ここにいられてとても幸せだよ」
守備の国で抜群の存在感を示す守護神は、「パルマでの経験はワールドカップで非常に役立つだろう。もちろん今はパルマに集中しないとだけど、シーズン終了後には非常に重要な大会がある。万全の状態で臨みたい」と意気軒高だ。
まずは、現在14位のセリエAでの残り５試合。今季をより良い形で締め括り、最高の夏を過ごしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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イタリアメディア『Parma Live』によれば、鈴木はファンとの交流会に出席。その際に取材に応じ、「今夏、パルマに残留するのか」という直球質問に対し、こう答えた。
「分からない。自分の将来は誰にも予測できないからね。今はパルマにのみ集中している。僕の将来に関する噂？ ああ、いくつか読んだよ。選手にとっては良いことだと思う。良いプレーをすれば、多くのクラブが獲得を望んでくれるわけだからね。僕は常にもっと良いパフォーマンスを見せたいと思っている」
森保ジャパンの主軸を担う23歳はまた、「数週間後の自分の将来をどう描いている？ ワールドカップ後も含めて」と水を向けられた際には、大舞台への強い思いを明かした。
守備の国で抜群の存在感を示す守護神は、「パルマでの経験はワールドカップで非常に役立つだろう。もちろん今はパルマに集中しないとだけど、シーズン終了後には非常に重要な大会がある。万全の状態で臨みたい」と意気軒高だ。
まずは、現在14位のセリエAでの残り５試合。今季をより良い形で締め括り、最高の夏を過ごしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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