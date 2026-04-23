6回5安打無失点の快投

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回91球を投げて5安打無失点、7奪三振の快投で、防御率をナ・リーグトップの0.38とした。降板直前にピンチを脱した一球には、ファンも感嘆の声をあげている。

大谷は初回先頭のアダメスを98.9マイル（約159キロ）のストレートで見逃し三振に。続くアラエスらに安打を許し、2死一、二塁としたが、シュミットをスイーパーで空振り三振にとり、ピンチを脱した。

2回以降も100マイル（約161キロ）の速球を連発。圧巻だったのは、6回だ。2死から連打で、二、三塁のピンチを招くも、再びシュミットを87.8マイル（約141キロ）のスイーパーで空振り三振。渾身のガッツポーズで、雄叫びをあげた。

この渾身の一球をMLB公式Xや「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が動画で取り上げると、現地ファンからも驚きのコメントが相次いだ。

「ウエッ！」

「オオタニにピンチの洗礼が用意されていたが、彼は一切受け付けなかったな」

「そ、そんな。信じられないぞ、ショウヘイ」

「ショウヘイ・オオタニがヤバすぎる。彼は打つこともできる優秀な投手だ。投げることもできる好打者じゃない。ここを履き違えちゃいけないぞ」

「彼のことを俺の孫に伝えるよ」

「さっさと彼にサイ・ヤング賞を与えろ」

大谷は2023年末に10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）とドジャースと超大型契約を交わしているが、それでも「ショウヘイは薄給じゃないか？」といった声が上がるほどだった。



（THE ANSWER編集部）