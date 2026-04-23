【トミカ】CONVERSEとコラボ！ 1台でALL STAR HIカットとOXカットの両方を楽しめる！
タカラトミーより、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」がライフスタイルブランド「CONVERSE（コンバース）」と初コラボレーションした「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1（ドリームトミカ コンバース オールスター コレクション）」が、2026年6月20日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩
具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、CONVERSE 直営店（5店舗）、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売。なお、「タカラトミーモール」では本日2026年4月23日（木）から予約受け付けを開始予定だ。
＞＞＞DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1をチェック１（写真15点）
「CONVERSE」は、1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。
本商品は、CONVERSEを代表するシューズ「ALL STAR（オールスター）」を「トミカ」にしたアイテム。ブランド誕生から56年の「トミカ」と、1917年にバスケットボール用シューズとして誕生以来100年以上の歴史を持つ「ALL STAR」の長年愛されるブランド同志のコラボが実現した。
シューズ型トミカの制作は初の試みだが、お互いブランドへの想いを交わし ”CONVERSEらしさ” ”トミカらしさ” にこだわったという。
「1台でHIカットとOXカットの2タイプが楽しめる」「本物そっくりのインソール・アウトソール」「タイヤや運転席、フロントガラスが付いたミニカー仕様」「思わず集めたくなるカラーバリエーション」「開けてみるまで何が入っているか分からないミステリーボックス仕様」など、たくさんの ”驚き” や ”アソビ心” が詰まっている。
本シリーズは「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに人気のキャラクターやコンテンツとコラボレーションしているシリーズ「ドリームトミカ」の中に新たにラインアップし、今後第2弾の発売も予定してい流という。
（C） ＴＯＭＹ （C） CONVERSE
具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、CONVERSE 直営店（5店舗）、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売。なお、「タカラトミーモール」では本日2026年4月23日（木）から予約受け付けを開始予定だ。
「CONVERSE」は、1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。
本商品は、CONVERSEを代表するシューズ「ALL STAR（オールスター）」を「トミカ」にしたアイテム。ブランド誕生から56年の「トミカ」と、1917年にバスケットボール用シューズとして誕生以来100年以上の歴史を持つ「ALL STAR」の長年愛されるブランド同志のコラボが実現した。
シューズ型トミカの制作は初の試みだが、お互いブランドへの想いを交わし ”CONVERSEらしさ” ”トミカらしさ” にこだわったという。
「1台でHIカットとOXカットの2タイプが楽しめる」「本物そっくりのインソール・アウトソール」「タイヤや運転席、フロントガラスが付いたミニカー仕様」「思わず集めたくなるカラーバリエーション」「開けてみるまで何が入っているか分からないミステリーボックス仕様」など、たくさんの ”驚き” や ”アソビ心” が詰まっている。
本シリーズは「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに人気のキャラクターやコンテンツとコラボレーションしているシリーズ「ドリームトミカ」の中に新たにラインアップし、今後第2弾の発売も予定してい流という。
（C） ＴＯＭＹ （C） CONVERSE
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優