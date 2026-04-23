【茨城県】笠間市立つつじ公園「笠間つつじまつり」

さまざまな品種ツツジが山を彩り、最盛期には色鮮やかに、小高い山一面が真っ赤に染まる絶景を見ることができます。

夜には和傘と竹筒のイルミネーションがあるので、和風装飾した園内と山頂から見下ろす「笠間市内の夜景」を楽しむのもおすすめです。

猿まわし※写真はイメージ

つつじまつりの期間中は、お囃子や太鼓、茶道、猿まわしなど、さまざまな伝統芸能も見られるほか、2026年5月2日（土）〜4日（月）の3日間限定で、ツリークライミング体験もできますよ。

【ツツジの見頃】

・例年：4月中旬〜5月中旬（つつじまつりは2026年4月11日（土）〜5月6日（水・祝））

公式サイト：https://www.kasama-kankou.jp/page/dir000126.html



【埼玉県】狭山稲荷山公園

大正天皇の行幸を記念して作られた市営稲荷山公園の北側の斜面緑地では、ヤマツツジが今まさに見頃！

毎年4月中旬〜4月下旬頃には1000株以上有る貴重なヤマツツジの群生地が鮮やかな朱色で山全体を彩ります。同園内には入間川、秩父連山を一望できる稲荷山の見晴台も設置されているので、ツツジと合わせてじっくり散策してみましょう。

【ツツジの見頃】

・例年：4月中旬〜4月下旬頃

■狭山稲荷山公園（愛称：エミパーク狭山稲荷山）

住所：埼玉県狭山市稲荷山1-23-1

TEL：04-2955-3228

営業時間：園内自由

定休日：無休（施設・内容により異なる。施設メンテナンスのため休業する場合あり）

料金：無料

公式サイト：https://www.seibu-green.co.jp/inariyama/



【栃木県】あしかがフラワーパーク

※過去撮影の満開時

あしかがフラワーパークといえば藤の花ですが、実はツツジの名所でもあるんです。

ツツジの仲間は世界中に分布し、園芸種も含めると1000を超える品種が存在しているのだとか。園内では5000株以上のツツジが咲いていますが、鮮やかな色彩が広がる様子は圧巻です。



庭木仕立ての藤※過去撮影の満開時

もちろん、藤とツツジの共演も見られます。満開の藤とツツジを撮影すれば、幻想的な1枚になること間違いなし。

【ツツジの見頃】

・例年：4月中旬〜5月上旬

■あしかがフラワーパーク

住所：栃木県足利市迫間町607

TEL：0284-91-4939

営業時間：10〜17時

定休日：無休

料金：大人900〜2300円、子ども500〜1200円

※ただし入園料・開園時間は花の咲き具合で変動

公式サイト：

https://www.ashikaga.co.jp/



【神奈川県】小田急 山のホテル「つつじ・しゃくなげフェア2026」

箱根・芦ノ湖畔に佇む「小田急 山のホテル」では、「つつじ・しゃくなげフェア2026」を開催。富士山と芦ノ湖を望む広大な庭園でツツジを見ることができます。

84種類約3000株のツツジと、42種類約300株のシャクナゲが次々に見頃になっており、華やかな景色が広がります。

ホテル庭園で見られる貴重なツツジ「鳳凰殿（ほうおうでん）」

期間中は、ホテルの庭園を管理するグリーンアドバイザーによる「庭園ツアー」も。ツツジ開花シーズンでは初めての開催となり、今しか見られない貴重品種や見頃のツツジを庭園の専門家が詳しく解説してくれます。

また、「山のホテル庭園のツツジ」の調査を行ったツツジ・シャクナゲ研究者の倉重祐二氏による講演会も開催されます。「ナショナルコレクション」に認定された、樹齢100年以上の貴重なツツジコレクションの歴史や品種など、奥深い魅力を知ることができます！同日に、倉重氏による庭園ツアーも開催されますよ。

■山のホテル庭園見学ツアー

開催日：2026年5月4日（月・祝）、6日（水・祝）、9日（土）

開催時間：9時〜、15時〜※9日は9時回のみ

所要時間：約30分間

参加費：無料（各回定員15人）

申込方法：電話予約（0460-83-6321、9時30〜19時30分）

■小田急山のホテル 庭園のツツジ・シャクナゲ―園芸文化遺産を守り、未来へつなぐ―

開催日：講演会、庭園ツアーともに2026年5月9日（土）

開催時間：講演会11時〜／庭園ツアー15時30分〜

参加費：無料（講演会定員40人、庭園ツアー定員20人）

申込方法：電話予約（0460-83-6321、9時30〜19時30分）

また、ホテル併設の“サロン・ド・テ ロザージュ”が新しい花の体験をお届けするフラワーカフェとしてリニューアルオープン。 目玉となるのは、フランスの伝統菓子ミルフィーユを現代風にアレンジした、片手で楽しめる新感覚のデザートです。

庭園散策にワンハンドスイーツやドリンクをテイクアウトするのもよさそうです。

【ツツジの見頃】

・例年：4月下旬〜5月中旬

■小田急 山のホテル「つつじ・しゃくなげフェア2026」概要

住所：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80

TEL：0460-83-6321（受付時間9時30分〜19時30分）

開催期間：4月下旬〜5月中旬※ツツジの開花状況により、開催期間が変更となる場合あり

営業時間：9〜16時（一般開放最終入場）

定休日：なし

料金：無料（ツツジ・シャクナゲ開花中も無料）

公式サイト：https://www.hakone-hoteldeyama.jp/tsutsuji_shakunage/



【東京都】根津神社「文京つつじまつり」

つつじ苑／根津神社

起伏のある苑内2000坪に100種類3000株のツツジが咲く人気のスポットです。

根津神社の社殿をはじめ7棟は総漆塗りの華麗な権現造建築で、国の重要文化財に指定されているので、お散歩にもぴったり。

【ツツジの見頃】

・例年：4月中旬（文京つつじまつりは2026年4月1日（水）〜4月30日（木））

公式サイト：https://nedujinja.or.jp/tsutsuji/

【埼玉県】五大尊つつじ公園「越生町つつじまつり」

関東屈指のツツジの名所。園内には12種類約1万株のツツジが植えられ、例年4月下旬〜5月上旬までの開花時期にはつつじ祭りを開催しており、毎年多くの人が訪れる定番スポットです。

【ツツジの見頃】

・越生町つつじまつり：〜2026年5月6日（水）

■五大尊つつじ公園「越生町つつじまつり」概要

開催期間：〜2026年5月6日（水）

料金：期間中は中学生以上300円

公式サイト：https://www.godaison.com/



【東京都】塩船観音寺「塩船観音つつじまつり」

塩船観音は大化年間に八百比丘尼によって開山されたとされる古刹。平安時代には修験場として盛んだったといわれ、茅葺きの仁王門や本堂は室町時代の作で、国の重要文化財にもなっています。

境内斜面に約2万本のツツジが咲き乱れ、包み込むようになだらかに咲き広がるツツジで心も癒やされるはず。

【ツツジの見頃】

・例年：4月中旬〜5月上旬

公式サイト：http://www.shiofunekannonji.or.jp/tutuji.html



【千葉県】清水公園「つつじまつり」

千葉県野田市の清水公園で開催中の「つつじまつり」。

28万平方mもの園内には、ヤマツツジやモチツツジなど約100種類2万株のツツジが咲き誇っています。

【ツツジの見頃】

・つつじまつり：2026年4月18日（土）〜5月6日（水・祝）

公式サイト：https://www.shimizu-kouen.com/archives/19405



【群馬県】館林市つつじが岡公園「つつじまつり」

館山市つつじのまち観光課

江戸時代初期からのツツジの名所。貴重な品種が多く、その咲き揃う景観は他に類をみない美しさです。

昭和9年（1934）には「躑躅ヶ岡」の名で国の名勝に指定されています。

【ツツジの見頃】

・つつじまつり：2026年4月8日（水）〜5月6日（水・祝）

公式サイト：https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/tsutsuji/010/090/20201111115510.html



【群馬県】ぐんまフラワーパークプラス

2025年秋にリニューアルした「ぐんまフラワーパークプラス」でもツツジが見頃に。

また2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水）は、子どもと楽しめるゴールデンウィークイベントが多数開催されます。ツツジやスプリングブーケガーデンを堪能しつつ、「コカゲキッズマルシェ」や「フローリストのおしごと体験」などで充実した時間が過ごせそう。

【ツツジの見頃】

・例年：4月中旬〜5月上旬頃

■ぐんまフラワーパークプラス

住所：群馬県前橋市柏倉町2471-7

TEL：027-283-8189

営業時間： 9〜17時

定休日：火曜※ただし2026年5月5日（火）は臨時営業

料金：2026年4月29日（水）〜6月7日（日）の期間は大人1500円、子ども（小中学生）500円、未就学児無料、ペット200円

※5月5日（火）は子ども無料

公式サイト：https://www.flower-park.jp/



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。