リンドーアが走塁の際に負傷

米大リーグで12連敗中だったメッツは22日（日本時間23日）、本拠地でツインズ戦を行い、3-2で勝利した。連敗脱出で歓喜に沸いた一方で、試合中にはチームリーダーであるフランシスコ・リンドーア内野手が負傷交代。カルロス・メンドーサ監督が試合後の会見で明かした状況に、現地のファンも落胆を隠せないでいる。

勝利の代償は大きかった。4回1死一塁の場面。アルバレスの右中間への二塁打の際に、本塁へ突入した一塁走者リンドーア。生還したものの、そのまま本塁付近でうずくまったまま顔をしかめた。リプレイでは三塁を回った際に足を一瞬引きずるような所作を見せていたが、結局左ふくらはぎの張りを訴えて、途中交代となった。

メッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xは、試合後の指揮官の会見の様子を公開。指揮官は「明日MRI検査を受ける予定だ。それで、どのような状況かを確認する」と状況を説明。続けて「うーん……最悪だ。それに、リンドーアのようなタフな選手がああいう感じだと……彼が三塁を回っているのを見た時、すぐに何かがおかしいと分かった」と何度も首をかしげながら語った。

「とにかく結果を待つしかない」と結んだ指揮官の発言にはファンも落胆。X上では反応が相次いだ。

「リンドーアがいない方が、チームはうまくプレーできるんじゃないかと思う」

「メンドーサ監督について、一つ気に入らない点は、選手が怪我をした時に消沈するところだ」

「本気でソトと入れ替わりだなんて、信じられない」

「どうせシーズン序盤はもうダメなんだし、別にどうでもいい」

「このチームは間違いなく呪われてる」

「メンドーサが明日メディア対応する前に、怪我の深刻さを把握しておきたい。リンドーアとドラフトのことで一日中ストレスを抱えるのは耐えられない」

この日は、3日（同4日）のジャイアンツ戦で右ふくらはぎを痛めて離脱していた主砲のソトが復帰したばかり。入れ替わりでのアクシデントに嘆きの声が止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）