◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。今季４度目の登板で、３勝目を狙う。打っては、ロサンゼルス移転後は最長となる球団史上単独２位となる５４試合連続出塁、８戦ぶり６号に期待が集まる。

大谷は前回登板となった１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、６回１失点の好投で今季２勝目。その２日前に右肩付近に死球を受けた影響で５年ぶりに投手に専念しており、この日は４月８日の敵地・ブルージェイズ戦以来１２試合ぶりのリアル二刀流出場となった。元中日のイ・ジョンボム（李鍾範）を父に持つイ・ジョンフ（李政厚）とは昨年７月１２日の１打席のみ対戦があり、ストレート四球で歩かせていた。

相手先発のタイラー・マーリーは今季０勝３敗、防御率７・２３。大谷とは通算９打数３安打１三振だ。大谷は前日２１日（同２２日）は「１番・ＤＨ」で先発出場。２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目、代わった左腕ミラーの直球を三遊間にはじき返すと激走。快足を飛ばして間一髪、一塁はセーフとなった。連続試合出塁記録を１８年の秋信守を上回ってアジア最長、２０００年のＳ・グリーンに並んで球団史上２位となる「５３」に伸ばし、ロバーツ監督は「彼はまだ本調子ではなくて、スイングも完全にはしっくりきていない。それでも影響力があり、出塁できているのがすごい。この連続記録がそれを物語っている。彼や他の打者が調子を上げれば、大量得点もできるだろう」と期待を込めた。