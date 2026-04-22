京都競馬場で５月３日に伝統の一戦、天皇賞・春・Ｇ１（芝３２００メートル）が行われる。４月２３日から２６日（１１〜２０時）まで大阪・ビッグマン前広場、４月２９日から５月２日（１１〜２０時）まで京都駅ビル南北自由通路の南北自由通路北側スペースで、紫に染まる馬と和のイベント「〜おもてなし処〜京都競馬の間」が開催される。

同イベントは天皇賞・春の伝統と格式を上質で落ち着いた“和”で表現するイベント（無料）。

会場では、ちょうちん生地で作った上品なたたずまいの馬オブジェがあり、のれんの前で“招き馬”と記念写真が撮影できる。京都競馬場の体験スポットやグルメが分かる「おもてなしパネル」、競馬の楽しみ方を伝える「うまめ知識パネル」、自分を競走馬に見立ててレースを学ぶ「タイプ別うま暖簾」などの企画にあふれている。

「タイプ別うま暖簾」や会場配布のリーフレットで自分の“ウマ”診断を実施すると、その結果をもとに運試し抽選に参加可能。「タイプ別馬試し」も行われ、ステッカーやロゴ入り風呂敷、ガラス箸置きなどのオリジナルグッズ抽選で配布される。

またイベントの様子を「＃京都競馬の間」をつけてＳＮＳに投稿すると、レースコース風スポンジをプレゼント（なくなり次第終了）。

さらに５月２、３日に、リーフレットを持参して京都競馬場に来場すると、オリジナルグッズが当たる抽選会に参加できる。